"آفاق" تطلق باقة "السعادة" لموظفي اقتصادية دبي

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت "آفاق الإسلامية للتمويل"، باقة "السعادة" الجديدة، التي تشمل برنامجاً جديداً وخدمات مالية مخصصة لموظفي "دائرة التنمية الاقتصادية بدبي" حصراً. وتوفر الباقة أسعاراً وحزماً خاصة بمنتجات التجزئة من "آفاق"، بموجب أحكام الشريعة الإسلامية. يأتي ذلك تزامناً مع "يوم السعادة العالمي".



وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ"آفاق الإسلامية للتمويل": في إطار مشاركتنا بإحياء يوم السعادة العالمي لهذا العام، وخصوصاً في الظروف التي عاشها الناس في مختلف أنحاء العالم، ارتأنيا أن نطلق باقة "السعادة" الجديدة ونخصّ بها موظفي "دائرة التنمية الاقتصادية بدبي"، ليستفيدوا من مجموعة تقديماتٍ وحزم خاصة بمنتجات التجزئة ، بما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتشمل هذه التقديمات بطاقات الائتمان، والقروض الشخصية، وتمويل العقارات، وتمويل السيارات". وأشاد القبيسي بالعلاقة الاستراتيجية المتواصلة بين "آفاق الإسلامية للتمويل" و"دائرة التنمية الاقتصادية بدبي"، والتي تثمر مبادراتٍ وبرامج وخدماتٍ تصبّ في خدمة الموظفين وأفراد المجتمع، وتساهم في إسعادهم.



من جانبها، قالت يسرى باقي مديرة إدارة التسويق و السعادة في "آفاق"، إن باقة "السعادة" هي واحدة من المبادرات التي تجسد حرص "آفاق" على إسعاد من الموظفين والمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين وفئات المجتمع، تأكيداً لالتزامها بالمسؤولية المجتمعية، ومواكبةً منا لرؤية حكومة الإمارات بتأمين كلّ ما من شأنه توفير الأمن والأمان والاستقرار والراحة والسعادة لكل مواطنٍ ومقيمٍ على هذه الأرض الطيّبة، أو زائرٍ لها.

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