مشروع مشترك لتسريع التحول الرقمي في قطاع الطاقة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة إنجازات، الشركة العاملة في مجال التحول الرقمي في الإمارات ولامبريل، المزود الدولي لخدمات قطاع الطاقة، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لإنشاء وتسويق حلول رقمية مبتكرة تركز في الأغلب على مصادر الطاقة المتجددة وصناعات النفط والغاز.

وسيتم تسجيل المشروع بسوق أبوظبي العالمي مع تمويل أوّلي يبلغ 7 ملايين دولار مقسم بالتساوي بين الشركاء بنسبة 50-50 ويتم استثماره في عام 2021، مع تعيين مدراء من كلا الطرفين ومدراء مستقلين. وسيعمل هذا الإتفاق على جلب عدد من المشاريع الرقمية إلى السوق لتحقيق تدفقات إيرادات مستقلة.



وقال كريستوفر ماكدونالد، الرئيس التنفيذي للشركة: «يُمثل تأسيس أسواق جديدة مع شركاء استراتيجيين مثل إنجازات وشركتها الأم»جي 42«أساساً لتطور أعمالنا الرقمية. وتتيح لنا وحدة الأعمال الرقمية في لامبريل التركيز على استثمار خبرتنا ومعرفتنا الفريدة، مع الاستمرار في تحسين أعمالنا التقليدية عبر تطبيق التقنيات الرقمية الناشئة. ونحن سعداء بالتقدم الذي تم إحرازه وتوج بإعلان عن الاتفاقية، ويتطلع الفريق للارتقاء بهذا المشروع المشترك إلى مستوى أعلى».



وقال أسامة ذهبية، الرئيس التنفيذي لإنجازات: فخورون بالإعلان عن مشروعنا المشترك مع لامبريل، والذي سيكون حافزاً على تحويل أعمالنا من الجانبين. ونعتقد أن أفضل طريقة لتحقيق التحول الرقمي هي من خلال الشراكة والابتكار المشترك اللذين يسخران خبرات الشركاء وقدراتهم لإيجاد قيمة جديدة؛ حيث تجلب لامبريل ثروة من المعرفة في هذا المجال، فيما نشارك من جانبنا بالخبرة الرقمية وبقدراتنا على إنشاء مشاريع ومنظومات رقمية مبتكرة.

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