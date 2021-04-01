"ريبورتاج العقارية" تنظم يوما خاصا للمبيعات لمشاريعها في أبوظبي ودبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم ريبورتاج العقارية، يوما خاصا للمبيعات، في فندق العنوان مرسى بدبي يوم السبت المقبل الموافق 3 أبريل، وذلك للترويج لمشاريع الشركة في دبي أبوظبي.

وكشفت ريبورتاج العقارية، عن إطلاق عرض خاص خلال يوم المبيعات الحصري، يوفر للمشترين فرص شراء وحدات سكنية بمشاريعها في أبوظبي ودبي، بخصم 10%، مع سداد 10% دفعة مقدمة، و1% فقط شهريا، كما تصل نسبة الخصم في مشروع "أليكسيس تاور" إلى 15%، مع سداد 10% دفعة مقدمة، و1% فقط شهريا.

وتباشر "ريبورتاج العقارية" تطوير 10 مشاريع توفر نحو 4 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي،

كما كشفت الشركة مؤخرا عن مشروع "ديفا" الجديد الذي سيتم تطويره في جزيرة ياس.

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية إن الشركة تحرص على توفير المزيد من العروض التي تناسب شرائح متنوعة من العملاء، لاسيما في ظل توفر السيولة الكافية لدى الشركة واستقرار أوضاعها المالية، مؤكدا ثقة المشترين في مشاريع "ريبورتاج"، خاصة في ظل التقدم المستمر في الأعمال الإنشائية بكافة المشاريع وفق الخطط المحددة، تمهيدا لتسليم الوحدات للعملاء.

وأضاف أن "ريبورتاج" حققت مبيعات قياسية خلال العام 2020، حيث تجاوزت المبيعات 812 مليون درهم، بنمو يصل إلى 125% مقارنة بعام 2019، وذلك رغم التحديات المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا، ما يعكس استقرار أوضاع الشركة، ونجاحها في طرح مشاريع عقارية جاذبة، كما يؤكد قوة واستقرار القطاع العقاري بالدولة.

وأشار سليمان إلى ارتفاع الطلب على مشروع "أليكسيس تاور" الذي يوفر 378 وحدة سكنية فاخرة، ويتميز بموقعه الفريد علي شارع الشيخ زايد، مقابل محطة مترو الإمارات العربية للصرافة، مشيرا إلى تقدم الأعمال الإنشائية بالمشروع، حيث تم إنجاز 20% من المشروع، الذي يتوقع تسليمه بحلول الربع الأخير من 2022.

ويتميز "أليكسيس تاور" بموقع متميز على بعد 10 دقائق فقط من موقع "إكسبو"، وبالقرب من مطار آل مكتوم، ومول ابن بطوطة، مع وجود مخرج مباشر على شارع الشيخ زايد ومحطة المترو.

وتضم قائمة مشاريع "ريبورتاج العقارية" في دبي كذلك مشاريع برج "ركان"، في منطقة "دبي لاند"، والذي يتم تطويره بالتعاون مع شركة "كونتيننتال للاستثمار"، ويوفر نحو 488 وحدة سكنية، و"ركان لوفتس 1" ويضم نحو 349 فيلا سكنية، و"ركان لوفتس 2" ويوفر نحو 305 فلل.

وفي أبوظبي، تباشر "ريبورتاج العقارية" تطوير مشاريع "الراحة لوفتس 1"، ويوفر 178 وحدة سكنية، و"الراحة لوفتس 2"، والذي يضيف 124 وحدات سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة.

وفي مدينة مصدر بأبوظبي، يجري تطوير مشروع "الواحة رزيدنس 1" ويوفر 612 شقة، و"الواحة رزيدنس 2" ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلا عن مشروع "ذا جيت" ويضيف 463 شقة سكنية.

وفي جزيرة المارية تباشر "ريبورتاج" تطوير مشروع "المارية فيستا"، ويوفر 786 وحدة سكنية، كما كشفت الشركة مؤخرا عن مشروع جديد سيتم تطويره في جزيرة ياس.

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