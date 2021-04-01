«القابضة» تستحوذ على «آمون» المصرية للصناعات الدوائية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت أمس «القابضة» (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة «آمون للصناعات الدوائية» (آمون) من شركة «باوش للصحة». وتعد آمون إحدى الشركات المصرية البارزة في مجال تصنيع وتوزيع وتصدير الأدوية البشرية والبيطرية ذات العلامات التجارية.

وقال فهد القاسم، مدير إدارة الرعاية الصحية والدواء لـ«القابضة»: استثمارنا في شركة آمون سيعزز استراتيجيتنا الدوائية نحو تحقيق هدفنا المتمثل في ضمان إمكانية الوصول إلى الأدوية الحيوية، وخفض تكلفتها وجعلها في متناول المرضى، فضلاً عن تقديم أدوية وعلاجات جديدة ومبتكرة تساعد على تحسين حياة أفراد المجتمع. وستوفر الخبرة الواسعة التي تمتلكها شركة آمون في مجال الأدوية وعلوم الحياة لـ«القابضة» إمكانية الوصول إلى منتجات الأدوية التي تشهد زيادة في الطلب عليها، وتسريع نقل المعرفة وتحسين القدرات التصنيعية المحلية للأدوية. ويعكس الاستثمار في آمون التزامنا تجاه منصة الاستثمار المشترك التي قمنا بتأسيسها مع الصندوق السيادي المصري.

وضمن محفظة شركاتها العاملة في قطاع الصحة والدواء في أبوظبي، تقود «صحة» التابعة لـ«القابضة» جهود توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية. كما تسهم صفقة الاستحواذ التي شارفت على الإتمام لشركة «بيور هيلث» لتنويع خدمات محفظة إدارة المستشفيات والمختبرات وتوريد المستلزمات الطبية في توسعة نطاق خدماتها عبر الإمارات. كما ستتمكن «القابضة» من خلال الاستحواذ الأخير على شركة «فارماكس» للأدوية على المستوى المحلي، والاستثمار في شركة «بيوكون بيولوجيكس»، من الوصول إلى مجموعة واسعة من عقاقير البدائل الحيوية بما يعزز قدرات الإنتاج المحلية ويحسن الإنفاق في مجال المنتجات الدوائية.

وسيتم إتمام الصفقة من خلال مناقصة إلزامية حيث تقدم «القابضة»عرضها لإجمالي رأس المال المصدر لشركة آمون، ويشمل ذلك حصة أقل من 1 بالمائة من أسهم آمون التي يمتلكها مساهمو الأقلية.

25 سوقاً

قال الدكتور محمد رشدي، رئيس شركة «آمون للصناعات الدوائية»: تصل منتجات الشركة إلى أكثر من 25 سوقاً حول العالم، ونعتقد بأننا عبر هذه الصفقة سنجمع بين المصداقية التي اكتسبناها على مر السنين وتوجهات «القابضة» التي تركز بقوة على تحقيق القيمة المستدامة بما يثبت نجاح هذه العوامل مجتمعة.

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