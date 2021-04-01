54.6 مليار درهم مكاسب الأسهم في مارس

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات مارس، وأضافت مكاسب سوقية تتجاوز 54.6 مليار درهم، مدعومة بشكل رئيس بعمليات شراء من قبل المؤسسات استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات.

وارتفع سوق أبوظبي خلال مارس بنسبة 4.4% إلي 5912.56 نقطة مع صعود أسهم الاستثمار والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة، فيما تماسك سوق دبي عند مستوى 2550.23 نقطة، وسط تباين أداء المؤشرات القطاعية حيث ارتفعت أسهم الاستثمار والنقل، فيما انخفضت البنوك والعقار والسلع.

واجتذبت الأسهم سيولة 29.4 مليار درهم، موزعة بواقع 25.1 ملياراً في أبوظبي و4.2 مليارات في دبي. وجرى تداول 7.36 مليارات سهم، منها 4.56 مليارات سهم في أبوظبي و2.8 مليار سهم في دبي عبر تنفيذ 124.4 ألف صفقة. وأظهر رصد لـ«البيان الاقتصادي»، اتجاه المؤسسات نحو الشراء الشهر الماضي بصافي استثمار77.3 مليون درهم، منها 71.6 مليوناً بدبي، و5.7 ملايين في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل.

سوق دبي

وعزز تماسك سوق دبي ارتفاع قطاع الاستثمار 5.95% مع نمو «دبي للاستثمار» 9.46% فيما انخفض «شعاع كابيتال» 2.94% و«سوق دبي المالي» 2.83%، وزاد قطاع النقل 0.49% مع نمو «أرامكس» 0.7% و«الخليج للملاحة» 2.6% فيما استقر «العربية للطيران».

ونزل قطاع البنوك 0.65% مع هبوط «دبي الإسلامي» 5% فيما صعد «الإمارات دبي الوطني» 3.14%، وتراجع قطاع العقار 1.5% مع انخفاض «إعمار العقارية» 1.1% و«إعمار للتطوير» 8.36% و«إعمار مولز» 1.74% و«ديار» 2.95% فيما صعد «داماك» 1.7% و«الاتحاد العقارية» 1.14%.

وتزعم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 1.01 مليار درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 667.5 مليوناً، ثم «الإمارات دبي الوطني» 483.6 مليون درهم. وحقق «أملاك للتمويل» أكبر ارتفاع بنسبة 23.18% تلاه «دبي للمرطبات» 20%، ثم «الرمز كوبوريشن» 14.4%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 57.9% تلاه «الصناعات الوطنية» 33.9%، ثم «السلام القابضة» 17.8%. ومال المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 196 مليون درهم، منها 107 ملايين للعرب و89.4 مليوناً للمواطنين، فيما عمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 196 مليون درهم، منها 131.1 مليوناً للخليجيين و65.39 مليوناً للأجانب.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع الاتصالات 6.39% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وزاد قطاع الاستثمار 32% على وقع مكاسب «العالمية القابضة» 36% و«إشراق» 14.14% فيما استقر «الواحة كابيتال»، وزاد قطاع العقار 2.46%.

ونما قطاع الطاقة 9.37% مع صعود «أدنوك للتوزيع» 9.25% و«دانة غاز» 14.55% و«طاقة» 0.72%، فيما انخفض قطاع البنوك 0.63% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.68% و«أبوظبي التجاري» 2.52% و«أبوظبي الإسلامي» 1%. وهيمن «الدار العقارية» على النشاط مستقطباً 7.3 مليارات درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 5.6 مليارات، ثم «العالمية القابضة» 4.5 مليارات. وحقق «العالمية القابضة» أكبر ارتفاع الشهر الماضي بنسبة 36%، تلاه «بلدكو» 22.86%، ثم «العربي المتحد» 21.7%، فيما كان «بالمز الرياضية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 14.5%، تلاه «أبوظبي لبناء السفن» 10.2%، ثم «الوثبة للتأمين» 10%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء الشهر الماضي بصافي استثمار 223.4 مليون درهم، منها 47.77 مليوناً للعرب و30.43 مليوناً للخليجيين، و145.5 مليوناً للأجانب، فيما عمد المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 223.4 مليوناً.

صفقات كبيرة

ناهزت سيولة الأسهم في جلسة أمس حاجز 5 مليارات درهم بعد تنفيذ صفقات كبيرة على عدد 960 مليون سهم بقيمة 3.5 مليارات درهم، نتيجة استحواذ «سبايم للاستثمار» على 12.21% من حصة «مبادلة للاستثمار» في «الدار».

إفصاحات

★ أعلنت شركة إعمار العقارية قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والتي تضمنت 16 مرشحاً.

★ دعت شركة شعاع كابيتال المساهمين للمشاركة في اجتماع العمومية من خلال التواصل الإلكتروني المرئي يوم 22 أبريل لمناقشة النتائج المالية 2020 ومقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 3% من رأس المال. وأعلنت الشركة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة حتى 9 أبريل.

★ دعت شركة عُمان للتأمين مساهميها للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية من خلال التواصل الإلكتروني المرئي يوم 21 أبريل لمناقشة النتائج المالية 2020 ومقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس مال الشركة.

★ دعت شركة أرامكس مساهميها للمشاركة في اجتماع العمومية من خلال التواصل الإلكتروني المرئي يوم 21 أبريل لمناقشة النتائج المالية لعام 2020 ومقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 13% من رأس المال.

★ تعقد شركة «ميثاق للتأمين التكافلي» اجتماع العمومية في 22 أبريل للنظر في زيادة رأس المال المصدر من 150 مليون درهم إلى 400 مليون درهم مقسمة إلى 400 مليون سهم بقيمة اسمية درهم لكل سهم من خلال إصدار ما يصل 250 مليون سهم جديد بقيمة اسمية درهم لكل سهم وجميع الأسهم مسددة بالكامل وسيتم عرضها على المساهمين الحاليين دون طرحها للاكتتاب العام.

★ تعقد المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق اجتماع الجمعية العمومية في 26 أبريل الجاري للنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 13% من رأس المال بإجمالي 102.16 مليون درهم أو ما يعادل 13 فلساً للسهم.

★ وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على موعد اجتماع الجمعية العمومية لشركة «الاتحاد للتأمين» في 22 أبريل الجاري والذي سيتم خلاله النظر في عدم توزيع أرباح عن العام الماضي.

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