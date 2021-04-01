«الأوراق المالية» تطلق حملة للتوعية بأهمية حوكمة الشركات المدرجة

المصدر: أبوظبي - البيان

تواصل الجهات التنظيمية للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع الأمانة العامة لدول المجلس، جهودها لتعزيز الوعي الاستثماري للمتعاملين والمهتمين في الأسواق المالية بالدول الأعضاء، وذلك من خلال الحملة الرابعة التي تطلقها هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات على مدى شهر أبريل. وتحمل الحملة التوعوية والتثقيفية الخليجية المشتركة شعار «مُلم».

وتهدف الحملة إلى تقديم الإرشادات واللوائح والأنظمة الخاصة بالحوكمة لأعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة والمسؤولين بها، وتجنب المخاطر المتعلقة بأداء الشركة وإداراتها، وترسيخ رؤية أن الحوكمة الرشيدة للشركة تقود لتحقيق أداء ناجح وإنجاز جيد للشركة، وإدارة واعية للمخاطر، فضلاً عن وضع استراتيجية ذكية لأعمال الشركة.

وتتوجه الحملة تحديداً إلى عدد من الفئات تضم أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة، وكبار المسؤولين بالشركات المساهمة العامة، ومسؤولي الحوكمة وعلاقات المستثمرين بالشركات المدرجة، والمساهمين والمستثمرين المرتقبين، وجمهور المهتمين بشكل عام مثل الباحثين والإعلاميين.

وتستعين الحملة بعدد من الوسائل تشمل شبكات التواصل الاجتماعي، والفضائيات والصحف، والمواقع الإلكترونية، والندوات الرقمية (ويبينار)، كما تقدم المضامين من خلال مجموعة من الفنون الإعلامية مثل: الرسوم المعلوماتية، والرسوم المتحركة، وبرامج ومقابلات بالفضائيات، والإصدارات الرقمية (مطويات وكتيبات)، والمسابقة المعلوماتية، ومقالات التوعية بالصحف، الرسائل أو فقرات التوعية بالصحف.

حملات

بدأت الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفيذ أولى حملاتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020 تحت عنوان «أساسيات الاستثمار» التي نظمتها هيئة السوق المالية السعودية، ثم حملة «فكر قبل أن تستثمر»، والتي نفذتها هيئة أسواق المال بدولة الكويت خلال شهر يناير 2021م، وتبع ذلك حملة «احم استثماراتك بمعرفة حقوقك والتزاماتك» التي نظمتها هيئة قطر للأسواق المالية خلال فبراير ومارس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز