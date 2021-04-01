8 % زيادة شكاوى عملاء «اتصالات» و«دو» خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تلقيها 7546 شكوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» في الربع الأول من العام الجاري بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت، ليزيد بذلك عدد الشكاوى بنحو 8% مقارنة بنحو 6989 شكوى في الفترة نفسها من 2020.

وأظهرت بيانات إحصائية صدرت عن الهيئة أمس، أن نصيب شركة «اتصالات» من الشكاوى بشأن خدماتها وصل إلى 4187 شكوى في الفترة من يناير وحتى مارس الماضي، بينما بلغ عدد شكاوى شركة «دو» نحو 3359 شكوى. وأشارت البيانات إلى أن عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضاء المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، بلغ 6759 شكوى في ثلاثة الأشهر الماضية، استحوذت «اتصالات» على 3766 شكوى منها، مقابل نحو 2993 شكوى لــ«دو».

وجرى إغلاق 89.95% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 89.1% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» بعد حلها.

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