135 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في الربع الأول

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حققت أسواق الأسهم المحلية، مكاسب ضخمة في الربع الأول 2021، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يناهز 135 مليار درهم، مدعوماً بجملة من المحفزات، عززت معنويات المستثمرين، على رأسها قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مجابهة التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد 19»، مروراً بتماسك أرباح الشركات المدرجة، وإقرارها توزيعات سخية، وصولاً إلى الإعلان عن تصنيع لقاح «كورونا» محلياً.

وصعد سوق أبوظبي على مدار الثلاثة أشهر الماضية، بنسبة 17.19 %، ما يعادل 867.24 نقطة، ليقفز من 5045 نقطة في نهاية العام الماضي، وصولاً إلى 5912 نقطة أمس، وهو أعلى مستوى منذ قرابة 16 عاماً، بينما ارتفع سوق دبي 58.26 نقطة بنسبة 2.3 %، ليقفل عند 2550 نقطة، مقابل 2491 نقطة نهاية ديسمبر 2020.

وقال وسطاء في السوق لـ «البيان الاقتصادي»، إن الأسهم حققت مكاسب ضخمة متفوقة على أداء نظائرها في المنطقة، مع بلوغها مستويات وقمم تاريخية، لا سيما بعد وصول سوق أبوظبي لأعلى مستوياته في 16 عاماً، مشيرين إلى أن هذا الأداء القوي، يرجع إلى العديد من المحفزات الإيجابية، ومن أبرزها قوة الاقتصاد الوطني.

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