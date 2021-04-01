«إلينغتون» و«مساكن الهلال» تطوران فللاً فاخرة على جزيرة النخلة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إلينغتون العقارية»، أمس توقيع اتفاقية بقيمة 300 مليون درهم مع شركة «مساكن الهلال»، شركة الوساطة العقارية الرائدة، لإضافة فلل مميزة مصممة بطابع خاص على «فلل جزيرة النخلة» التابعة لها.

المستثمرون الأثرياء

وقال إيلي نعمان الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية في «إلينغتون »: «تعتبر دبي وجهة مثالية للباحثين عن أنماط الحياة الفاخرة. ومع تزايد اهتمام المستثمرين الأثرياء بالإمارة، قررنا إضافة فلل مصممة حسب الطلب إلى فلل جزيرة النخلة بالشراكة مع مساكن الهلال. وحرصنا على تصميم هذه الفلل الشاطئية لتلبي أنماط حياة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والعائلات الراغبة بتجربة معيشية متميزة على شاطئ البحر والتواقين للتمتع بأسلوب الحياة الراقي ».

وقال جواد بوحنوش، الرئيس التنفيذي لـ «مساكن الهلال»: «نجحت إلينغتون في دعم مكانتها المميزة في القطاع العقاري بفضل مشاريعها السكنية القائمة على جماليات التصميم لذلك فإن فرصة الشراكة معها لتطوير مشروع الفلل الفاخرة والفريدة من نوعها في نخلة جميرا هي خطوة تثري محفظتنا التي تضم أرقى المشاريع في دبي. ولا شك أن الإمارة تقدم قيمة لا تضاهى للعقارات الفاخرة، ونتطلع قدماً لتلبية تطلعات الأفراد الراغبين بالحصول على تجربة معيشية راقية في هذه الفلل. كما تعكس الشراكة التزامنا الجاد والمستمر بالتعاون مع أفضل المطورين العقاريين حول العالم لرفد عملائنا بمنتجات وخدمات استثنائية ».

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