1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.4 مليار درهم أمس، حيث شهدت الدائرة تسجيل 195 مبايعة بقيمة 656.27 مليون درهم، منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 266.7 مليون درهم و183 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 389.57 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 213 مليون درهم في مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 44 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 213 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 715.95 مليون درهم منها 14 رهونات أراضي بقيمة 527.3 مليون درهم و58 رهونات فلل وشقق بقيمة 188.66 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 502 مليون درهم وأخرى في منطقة الكرامة بقيمة 49 مليون درهم.

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