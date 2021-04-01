المصدر: أبوظبي - البيان

تعتزم الشركة العالمية القابضة IHC من خلال شركة المضاعفة القابضة (Multiply Holding إطلاق HealthyU)؛ أول منصة افتراضية للخدمات الطبية والوقائية في الإمارات، بهدف تحقيق التكامل مع أعمالها ومحفظتها الاستثمارية في قطاع خدمات الرعاية الصحية الحالية، التي تتضمن استثمارات في «أكسفورد نانوبور» و«طموح» للرعاية الصحية ومختبر «كوانت ليز»، مما سيضيف الخدمات الصحية الوقائية إلى محفظة أعمال الشركة العالمية القابضة المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت سامية بوعزة، المديرة العامة لشركة المضاعفة القابضة: «تعمل شركة المضاعفة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتتمتع بخبرة تزيد على 15 عاماً، على توسيع استثماراتها وعملياتها التجارية نحو القطاعات سريعة النمو والمرتكزة على التقنيات المبتكرة. لقد لمسنا طلباً متنامياً في مجالات الصحة الوقائية وأساليب الحياة الصحية وخصوصاً على الحلول الرقمية سهلة الاستخدام الموجهة للأفراد، لا سيما خلال الجائحة العالمية التي أدت إلى رفع مستوى الوعي الصحي في أنحاء العالم ».

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