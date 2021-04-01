«دافزا» تطلق «سكاليتي» لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، برنامج «سكاليتي» المبتكر، لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة المحلية والإقليمية والعالمية، ومساعدتها في تأسيس وتنمية أعمالها بالمنطقة.

ويوفر البرنامج للشركات إمكانية تأسيس وتشغيل أعمالها بمرونة وسهولة مع تحقيق كفاءة تجارية عالية، حيث يوفر للشركات برنامجاً قائماً على الاشتراك والذي يشمل رسوم الإيجار والترخيص، فضلاً عن تخصيص مساحة العمل المطلوبة لها، كما يساعد الشركات الناشئة الدفع لكل موظف على أساس شهري وضمن نموذج مرن يعتمد على نمو أعمال الشركة، مما يمكّنهم من زيادة عدد الموظفين بمرونة وكفاءة.

وقال الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) إن دبي تتميز بريادتها في تقديم برامج أعمال مبتكرة تدعم المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين في تأسيس وتنمية أعمالهم بالمنطقة حيث تساهم في تعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة لرواد الأعمال ودعم قوتها العاملة من خلال جذب المفكرين والموهوبين المبتكرين إلى الإمارة.وأضاف: «تؤكد «دافزا» التزامها بتوفير البيئة المثالية للشركات التقنية المبتكرة في التكنولوجيا المتقدمة مثل التكنولوجيا الطبية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها وقد عيّنا فريقاً شاباً من «دافزا» لقيادة برنامج «سكاليتي»، بما يتماشى مع التزام المنطقة الحرة بتوفير الفرص لقادة الأعمال الشباب للمضي قدماً بمبادرات وأفكار وأساليب عمل متطورة تدفع الابتكار والنمو في «دافزا»».

ويشهد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً ملحوظاً في قطاع التكنولوجيا بما فيها قطاع التكنولوجيا المالية (فينتيك)، وقطاع التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الرعاية الصحية وقطاعات التكنولوجيا المتخصصة والمدن الذكية حيث من المتوقع أن تنمو التجارة الإلكترونية في دبي 23% إلى 27 مليار دولار 2022 مدفوعة بالتحول الرقمي الذي فرضته «كوفيد» وتغير في طلب وسلوكيات المستهلكين وسيعمل «سكاليتي» على تسهيل وصول الشركات إلى المنطقة عبر توفير المزيد من الفرص لهم.

بناء العلاقات

وقالت آمنة لوتاه، مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا): « تسعى «دافزا» عبر «سكاليتي» إلى تقديم حوافز استثنائية وخدمات متكاملة لرواد الأعمال وذلك لتخفيف التحديات الرئيسية أثناء تأسيس أعمالهم والتي تشمل تحديات التكاليف الأولية وتمويل مرحلة التأسيس واستقطاب المواهب بالإضافة إلى القدرة على زيادة المبيعات وقد استثمرنا في توفير بنية تحتية متطورة ومرنة واقتصادية تساعدهم على الوصول إلى شبكة أكبر من منظومة الأعمال نفسها التي تمكنهم من عرض خدماتهم الجديدة وتحقيق شراكات جديدة».وسيقود «سكاليتي» حسن وحيد الذي سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة، وهو مستشار أول، الاستثمار في المنطقة الحرة بمطار دبي.

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