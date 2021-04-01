4.7 مليارات هبات عقارية في دبي بالربع الأول

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

وثقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 828 هبة عقارية، بقيمة 4.7 مليارات درهم في الربع الأول 2021، وكان لافتاً أن تكون هبات المباني والفلل السكنية الأعلى، وبأرقام مليارية، مقارنة بهبات الشقق السكنية والتجارية والأراضي، التي عادة ما تكون صاحبة الحصة الأكبر من الإجمالي.

وطبقاً لبيانات الدائرة، فقد جرى تسجيل 3.3 مليارات درهم معاملات هبة 272 مبنى فيلا سكنية، تركزت في مناطق الثنية الرابعة (34 معاملة)، والثنية الخامسة وجبل علي الأولى، تلتها هبات لـ 85 قطعة أرض سكنية وتجارية، تركزت في مناطق نخلة جميرا والثنية الرابعة ومرسى دبي، بقيمة 719مليون درهم، وبحسب البيانات، جرى تسجيل 695 مليون درهم قيمة معاملات هبة لـ 471 وحدة سكنية وتجارية، تركزت في مناطق الخليج التجاري ومرسى دبي ومنطقة برج خليفة، كما سجلت الدائرة.

والهبات العقارية تقدم عموماً من مالك العقار (كامل/‏‏ جزئي) للأقارب من الدرجة الأولى كالزوج للزوجة، ومن الأب للابن، ويتحتم تسجيلها في دائرة الأراضي والأملاك، وفقاً لإجراءات تتطلب وثائق وبيانات محددة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز