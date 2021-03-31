خدمة زفاف خاصة من «طيران الإمارات» تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: دبي - عمرو عادل

كشفت شركة طيران الإمارات، عن انها ستطلق خدمة زفاف خاصة على متن طائراتها من طراز "إيرباص أيه 380" العملاقة.

وقالت الناقلة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يسرنا إطلاق خدمة زفاف خاصة لأولئك الذين يرغبون في عقد قرانهم على ارتفاع 40 ألف قدم.. سنأخذ الحب إلى آفاق جديدة!».

وأضافت أن الخدمة الجديدة ستكون متاحة اعتباراً من 1 أبريل 2021، موضحة أنه يمكن للراغبين بذلك التخطيط ليومهم المثالي على متن الطائرة العملاقة، المتوفرة على مسارات محددة.

وبحسب الإعلان المنشور على صفحة الناقلة، تظهر صورة لعروسين وعلامة على شكل القلب بيضاء اللون بتاريخ الأول من أبريل من عام 2021.

وتسبب الاعلان في إثارة الجدل بين متابعي الناقلة على حسابات التواصل الاجتماعي، نظراً لتزامنه مع تاريخ الأول من أبريل وهو مناسبة تقليدية في عدد من الدول وتعارف الناس عليها على أنها «كذبة أبريل».

واعتبر البعض الإعلان مزحة من طيران الإمارات لمعايدة متابعيها بطريقة مريحة، فيما رجح آخرون أن يكون ذلك حقيقي في ظل الخدمات الاستثنائية والمتميزة التي تقدمها الناقلة.

يذكر أن الناقلة لم تصدر أي تصريح رسمي يكشف عن صحة الخبر ودقته.

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