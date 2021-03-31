آي لايف ديجيتال تتوسع بافتتاح مصنع لتصنيع أجهزة الكمبيوتر المحمول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة آي لايف المطورة للتقنيات المبتكرة ومقرها الإقليمي دبي أنها دخلت في شراكة مع برايم تكنوليجيز لإنشاء مصنع لإنتاج أجهزة الكمبيوتر المحمول في المنطقة الحرة بقطر - أم الحول بمساحة تبلغ 3000 قدم مربعة، لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الجيل القادم العصرية وذات الأسعار المعقولة. برايم تكنوليجيز، هي شركة تابعة لشركة علي بن علي القابضة، إحدى أكبر المجموعات التجارية في قطر.

ستتميز المنشأة الجديدة التي تقع في الدوحة، قطر بمرفق إنتاج وبحث وتطوير عصري، إلى جانب مركز للخدمات اللوجستية وحلول العملاء. سيبدأ الإنتاج من أغسطس 2021، في البداية، ستقوم بتصنيع منتجاتها الرئيسية الحائزة على جوائز من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية - بإنتاج متوقع يبلغ حوالي 350.000 وحدة سنويًا.

قال أنشومان راث، نائب الرئيس الأول لشركة آي لايف: «تستمر آثار جائحة (كوفيد19)، التي كانت السبب في قيام جزء كبير من المستخدمين بالعمل والدراسة من المنزل، في زيادة الطلب على أجهزة الحوسبة الشخصية في جميع أنحاء المنطقة. نظرًا للنقص المستمر في المعروض من أجهزة الكمبيوتر، فإن جزءًا كبيرًا من الطلب على الكمبيوتر الدفتري لا يزال غير مستوفى حتى الآن. وبالتالي، تظل أعداد الأجهزة منخفضة في المنطقة. مع إضافة مصنع التصنيع الجديد، سيزداد إنتاجنا بنسبة 30 - 35٪».

يثبت هذا المصنع الجديد أننا في طليعة الابتكار. سيزداد الطلب على منتجاتنا عامًا بعد عام. وسنستمر في الاستثمار وتطوير المنتجات عالية الجودة، التي تكون عصرية وبأسعار معقولة.

يسعدنا أن نتعاون مع برايم تكنوليجيز التابعة لشركة علي بن علي القابضة - وستساعدنا هذه الشراكة الاستراتيجية على الوفاء بالتزامنا تجاه عملائنا وزيادة تواجدنا في المنطقة.

وفي حديثه عن الشراكة، قال محمد عمران، المدير العام لشركة برايم تكنوليجيز: «نحن سعداء بالشراكة مع آي لايف - فهي تؤكد التزامنا تجاه عملائنا في تقديم منتجات وخدمات استثنائية. تعود علاقتنا مع آي لايف إلى عام 2018 ومنذ ذلك الحين شهدت العلامة التجارية نموًا قياسيًا في السوق القطري. ساعدت منتجات آي لايف المبتكرة والحائزة على جوائز، والمصممة للاستخدام المتواصل، إلى جانب شبكة التسويق والتوزيع الخاصة بنا، في تمهيد الطريق للعلامة التجارية في المنطقة. يفتح إدخال مرفق التصنيع فصلاً جديدًا في علاقتنا القوية بالفعل».

تهدف آي لايف إلى شحن منتجاتها إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها من المنشأة الجديدة بحلول نهاية عام 2021.

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