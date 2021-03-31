بدء المرحلة الأولى من مشروع بناء 300 فيلا في جزيرة الجبيل

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، عن ترسية عقد المرحلة الأولى من مشروع بناء الفلل، البالغ عددها 300 فيلا، على شركة الإنشاءات العربية ACC، لتكون المقاول المنفذ لخطط تطوير الجزيرة، في خطوة باتجاه إنشاء مجتمع سكني متميز في قلب أبوظبي، يجمع، تحت إدارة شركة «ليد- LEAD» المطور الرائد في دولة الإمارات، بين ما تمتاز به أشجار القرم من طبيعة نقية خلابة، وبين نمط العيش الفاخر.

وبحسب المخطط الرئيس لتطوير الجزيرة، بعد انتهاء كل مراحله، سوف يستوعب المشروع أكثر من 5 آلاف ساكن، ليكون وجهة سكنية اجتماعية مميزة في العاصمة، حيث يقام المشروع الواعد، وسط بيئة طبيعية لأشجار القرم مترامية الأطراف في جزيرة الجبيل، كتأكيد على التزام المطور بالمسؤولية الاجتماعية والبيئة المستدامة.

وقد جاءت ترسية هذا العقد، مدعمة بالنسب المرتفعة للمبيعات التي تم تحقيقها حتى الآن، وكذلك بالاكتمال الفعلي لحوالي 60 % من أعمال البنية التحتية، وبالتالي، يمكن المضي قدماً، خلال هذا الشهر، في المرحلة الأولى من المشروع، والمكونة من 300 فيلا، بتصاميم حديثة، وأخرى مستوحاة من تصاميم البحر الأبيض المتوسط، في المشروع المقرر الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2023.

مشروع استثنائي خلاب وضخم بميزانية 5 مليارات درهم

تبلغ ميزانية مشروع تطوير جزيرة الجبيل 5 مليارات درهم إماراتي، توجه لبناء مجموعة من القرى السكنية المتميزة، التي تقع بين جزيرتي ياس والسعديات، ومن المخطط أن تصبح متنفساً رائعاً، يشمل مناظر طبيعية خلابة، لعشاق الحياة الصحية، وأسلوب العيش الراقي، إذ يقع وسط أشجار القرم المعروفة بتنوعها البيولوجي الثري.

وتصل مساحة المرحلة الأولى في تطوير جزيرة الجبيل، إلى ما يزيد على 45 مليون متر مربع. ومن المخطط، أن تكون إضافة جديدة ومميزة إلى المشهد السكني في أبوظبي، بتضمنها مجموعة راقية من المرافق والوجهات التجارية والثقافية والترفيهية، كالمطاعم ونادٍ خاص للسكان، ومركز أعمال ومرافق رياضية ومدارس ودور حضانة، بالإضافة إلى نادٍ اجتماعي، وعيادات متخصصة. وعند اكتمال أعمال البناء والإنشاء، سيتحول المكان لمجتمع سكني، يوفر فرصة الإقامة في موقع متكامل ومجهز بكافة عناصر الرفاهية، ومتعة الحياة العصرية.

وستوفر جزيرة الجبيل للمقيمين، مجموعة من الفلل والشقق والمنازل السكنية الفاخرة، ذات الذوق الرفيع في كل قرية من قراها، التي تتميز كل منها بهويتها الخاصة، وتصميمها الأنيق، والمبنية على مسافات متباعدة، لضمان توفير الخصوصية، والراحة المثلى للسكان.

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