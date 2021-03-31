4.7 مليارات درهم إيرادات «داماك» عام 2020 وتسلم 3000 وحدة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة داماك العقارية، عن نتائجها المالية المدققة لعام 2020. بلغت الإيرادات الإجمالية للشركة 4.7 مليارات درهم، مقارنةً مع 4.4 مليارات درهم في عام 2019، بينما وصلت قيمة المبيعات المحجوزة إلى 2.3 مليار درهم، خلال العام ذاته، بعدما كانت قد بلغت 3.1 مليارات درهم إماراتي عام 2019.

وعلى مستوى الخسائر الصافية، سجلت الشركة خسائر بقيمة 1,039 مليون درهم (بالمقارنة مع 37 مليون درهم في عام 2019). في حين استقرت قيمة إجمالي الأصول عند 21.1 مليار درهم، بعد أن كانت قد وصلت إلى 23.8 مليار درهم، في 31 ديسمبر 2019.

إنه من المنطقي أن الأزمة المستمرة الناجمة عن جائحة كوفيد 19، التي أثرت سلباً في اقتصادات العالم، قد أثرت في هامش أرباح داماك. كما أثر الإغلاق العالمي والقيود المفروضة على السفر، جنباً إلى جنب، مع تراجع السفر العالمي، سلباً في سوق العقارات في دبي.

ولغاية 31 ديسمبر 2020، بلغ إجمالي الديون 3.2 مليارات درهم إماراتي، في حين وصلت قيمة النقد والأرصدة المصرفية إلى 4.2 مليارات درهم إماراتي. واستقرت قيمة حقوق المساهمين، كما في 31 ديسمبر 2020، عند 13 مليار درهم.

خلال عام 2020، قامت داماك بتسليم ما يقارب 3,000 وحدة في مجتمع أكويا ومنطقة الخليج التجاري. كما تمكنت الشركة من تحقيق إنجاز كبير، مع تسليم أكثر من 32,000 وحدة، منذ تأسيسها وحتى عام 2020.

وقال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة داماك، في معرض تعليقه على هذه النتائج: «لقد كان عام 2020، مليئاً بالتحديات بالنسبة للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تأثر فيه قطاعا السفر والسياحة على وجه الخصوص، نتيجة لاستمرار تفشي جائحة كوفيد 19. نحن في وضعٍ أفضل بكثير للتعافي الاقتصادي، بفضل التخطيط السليم للقيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. على الرغم من ذلك، فإنني أتوقع أن الأمر سيستغرق من 12 إلى 24 شهراً، حتى يتعافى قطاع العقارات بالكامل».

واختتم رئيس مجلس إدارة داماك، قائلاً: «هنا، أود أن أعرب عن امتناني العميق للقيادة الرشيدة، وأن أشيد بحكمتها في إدارة أزمة كوفيد 19، عبر اتخاذ القرارات الجريئة والصائبة. كما أتوجه بالشكر إلى جميع العاملين معنا، الذين عملوا بجد، لضمان نجاحنا على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك الموظفين والشركاء والمقاولين والموردين، دون أن ننسى بالطبع عملاء داماك، الذين ساهموا في نجاح الشركة».

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