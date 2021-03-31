«ميناموبايل» من أبوظبي تطلق لعبة «كنوز خادم المصباح» على غرار «بوكيمون جو»

المصدر: دبي - البيان

تعتزم شركة «ميناموبايل» الشركة الرائدة في تصميم ألعاب الجوال والتي مقرها الرئيسي في twofour54 إطلاق لعبة الواقع المعزز على غرار لعبة «بوكيمون جو» مخصصة للهواتف المحمولة، وهي اللعبة الأولى من نوعها في أبوظبي من خلال المبادرة الجديدة «AD Gaming» وذلك بداية شهر أبريل 2021، حيث تم تصميم اللعبة من وحي كتاب «ألف ليلة وليلة» المليء بالمغامرات.

AD Gaming هي مبادرة تعاونية أطلقتها twofour54 أبوظبي لدعم جميع مجالات نمو صناعة الألعاب وتجميع جهود الإمارة لبناء نظام بيئي مزدهر للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وقد تم العمل عليها من قبل مطورين ومصممين يتجاوز عددهم الـ 150 محترفاً في صناعة وتصميم ألعاب الهاتف المحمول وتشمل خرائط لمدن عدة من بينها مدينة أبوظبي بتصميم ثلاثي الأبعاد يبرز جمالية المدينة للاستمتاع بأكثر قدر من الرسوم فائقة الدقة، حيث تتطلّب تفعيل خاصية «تحديد الموقع» لضمان خوض رحلة مشوقة في عالم «ألف ليلة وليلة – كنوز خادم المصباح» على أرض الواقع وفي شوارع المدينة.

وبما أن الإصدار سيتم بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، فقد تم تخصيص ما يقدر بـ 1.500.000 درهم إماراتي من الجوائز بالإضافة إلى الجائزة الكبرى بقيمة 3.670.000 درهم إماراتي (ما يعادل مليون دولار أمريكي) كجوائز للمواطنين والمقيمين والزوار في الإمارات كهدية متواضعة يستطيع اللاعب جمعها خلال مراحل اللعبة، حيث يترتب عليه التجول والبحث عن الكنوز وفك الأسرار وعقد الصداقات ومقاتلة الوحوش لتجاوز العقبات والفوز بالجوائز.

الجدير بالذكر أن هذه اللعبة هي من ضمن الألعاب التي أنتجتها ميناموبايل مثل اللعبة الاستراتيجية «صلاح الدين – حرب الذهب» وغيرها من الألعاب التي لاقت إقبالاً كبيراً من المستخدمين.

وقال «أبوبكر ما» المؤسّس والرّئيس التنفيذي لميناموبايل: «نحن سعداء جداً بهذه اللعبة لما تضيفه من متعة التحرك والتجول في شوارع المدينة وعقد صداقات فعلية وربح الكثير من الجوائز». وأضاف إنّ سر استيحاء اللعبة من «ألف ليلة وليلة» هو أنّ «الكتاب مليء بقصصٍ نعرف جزءاً منها ونريد أن يعيش اللاعبون بعضاً من هذه المغامرات. اللعبة ليست مصمّمة لتبقى جالساً في مكانك وحيداً في الغرفة، بل لتنطلق في العالم الحقيقي وتعيش المغامرة».

وقال جيمس هارت، مدير الشراكات الاستراتيجية في twofour54: «يسعدنا إطلاق أول لعبة واقع معزز تعتمد على تحديد الموقع في إطار مبادرة AD Gaming الجديدة. تدعم حكومة أبوظبي من خلال مبادرة AD Gaming خطة نمو استوديوهات تطوير الألعاب مثل شركة «ميناموبايل»، وذلك بمساعدتهم على تنمية أعمالهم باستخدام المواهب المحلية لإنتاج ألعاب رائدة في الصناعة مثل «الليالي العربية».

سيتم إطلاق اللعبة على متاجر الأندرويد والأبل ستور مع خاصية تفعيل «تحديد الموقع» لضمان الاستمتاع بالمغامرات على أرض الواقع وبالزمن الفعلي.

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