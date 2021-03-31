«تكافل الإمارات» تتحول إلى الربحية في 2020

المصدر: دبي- البيان

كشفت تكافل الإمارات - تأمين، عن نتائجها المالية لعام 2020، بعد إقرارها من قبل مجلس الإدارة. وسجلت الشركة دخلاً شاملاً للسنة بواقع 7 ملايين درهم، مقارنة مع خسائر العام السابق، والتي قدرت بـ 37 مليون درهم، وذلك رغم تداعيات أزمة كوفيد 19، التي تركت ظلالها على مختلف القطاعات.

وتأتي هذه النتائج، بعد عملية إعادة هيكلة شاملة، حرصت الشركة خلالها على الحفاظ على رواتب الموظفين وتعويضاتهم، في خطوة تعكس تركيزها على مواردها البشرية، وثقتها العميقة بقدرتها على تجاوز تداعيات الجائحة. كما كشفت النتائج المالية، عن نجاح استراتيجية الشركة في توظيف الابتكار، والتركيز على الحلول الرقمية، التي أسهمت في تعزيز المكانة الرائدة التي تتمتع بها تكافل الإمارات في قطاع التأمين للإمارات.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2020، ما قيمته 614 مليون درهم، مقارنةً بإجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2019، والتي بلغت قيمتها 606 ملايين. وبلغ صافي دخل التكافل في عام 2020، ما قيمته 80.8 مليون درهم، مقارنةً بصافي دخل التكافل لعام 2019، الذي بلغ 77.5 مليون درهم. وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية للشركة، والتي بلغت في 2020، ما قيمته 60.5 مليون درهم، بمعدل 30.6 ٪ عن العام السابق، بعد أن بلغت في عام 2019، حوالي 87.2 مليون درهم.

وحققت الشركة دخلاً شاملاً للسنة في عام 2020، بما قيمته 7 ملايين درهم، بزيادة قدرها 44.5 مليون درهم، مقارنةً بالخسائر التي واجهتها في عام 2019، والتي قدرت قيمتها بـ 37.5 مليون درهم.

وقال وائل الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات: تؤكد النتائج المالية، نجاح الاستراتيجية المالية الجديدة للشركة، والتي كانت ثماراً لعملية إعادة الهيكلة المتكاملة، والتي شملت مختلف الجوانب للشركة، بالإضافة إلى العمل على تحسين الأداء على مختلف الأصعدة، وهو ما يظهر جلياً في تحقيق صافي أرقام تعد قياسية بالنسبة لتحديات عام 2020. وأضاف: ملتزمون بتحقيق نتائج أكبر في العام الجاري، من خلال الاستمرار في التركيز على الابتكار والمرونة التشغيلية، التي أتاحت لنا الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع.

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