أحمد بن حميد يوجه "اقتصادية عجمان" بتطبيق الأفكار الابتكارية والمحفزات لجذب المستثمرين

المصدر: عجمان - ( البيان)

عقدت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالأمس الاجتماع الدوري للمجلس القيادي الأعلى، برئاسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل سمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، واطلع خلال الاجتماع على مجريات العمل ومستجدات تنفيذ الخطة التطويرية للدائرة، إضافة الى تقرير الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي. ووجه بضرورة الاستمرار في التطوير والتحسين المستمر لرحلة المتعامل والسعي الدائم والمستمر لتطبيق الأفكار والمحفزات الابتكارية لجذب وتشجيع الاستثمار في الامارة.

وقام رئيس الدائرة بتكريم الإدارات المتميزة، ضمن جائزة التميز المؤسسي الداخلية، والتي أطلقتها الدائرة خلال الربع الأخير من 2020، حيث حصلت إدارة الرقابة وحماية المستهلك على المركز الأول كأفضل إدارة متميزة، بينما حصلت إدارة تقنية المعلومات على المركز الثاني، إضافة الى حصول مكتب الشؤون القانونية على المركز الثالث.

ووجه عبد الله أحمد الحمراني الشامسي، المدير العام للدائرة، الشكر والتقدير الى سمو رئيس الدائرة على جهوده الداعمة والمتميزة للدائرة، و على التكريم ، ووعد باستمرار الدائرة في بذل كافة الجهود لتحقيق التميز المؤسسي.

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