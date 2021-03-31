اللولو تتوسع بافتتاح متاجر هايبرماركت في دبي وماليزيا وإندونيسيا

المصدر: دبي – البيان

تمضي مجموعة اللولو في خططها التوسعية، حيث افتتحت المجموعة أحدث متاجرها في سوق ورسان النخيل في دبي. وافتتح علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، رسمياً لولو هايبرماركت في سوق ورسان في دبي بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو، وعمر خوري، كبير موظفي الأصول في شركة نخيل وعدد من كبار المسؤولين.

ويقع المتجر الجديد في موقع استراتيجي في قلب مجموعة متنوعة من وجهات البيع بالتجزئة والترفيه مثل دبي سفاري بارك، وسوق التنين وإنترناشونال سيتي بافيليو في المدينة العالمية. ويخدم الهايبرماركت الجديد البالغ مساحته 150.000 قدم مربع والمكون من طابقين، المقيمين في قرية ورسان وغيرها من المجتمعات المجاورة، مثل الخوانيج، المدينة العالمية، والمناطق المحيطة بها.

وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو عن افتتاح المتجر الجديد: «يسعدنا أن نرى افتتاح هايبرماركت جديد من أجل تلبية احتياجات عملائنا المخلصين الذين يعيشون في قرية ورسان في دبي وجعلهم يتمتعون بتجربة تسوق عالمية. وعلى مدار سنوات طويلة، حرصنا على تلبية متطلبات عملائنا وتقديم أفضل الخدمات لهم، وشهدنا الطلب المتزايد على المنتجات والأغذية من جميع أنحاء العالم. وهذا هو سبب التزامنا المستمر بتقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة في السوق».

وأضاف «لا تزال تحديات تفشي فيروس كورونا المستجد قائمة، ولكن من واجب جميع مؤسسات الأعمال مواصلة خططها التوسعية، حيث سيساعد ذلك الاقتصاد على التعافي بشكل أسرع، حتى نتمكن من العودة إلى حياتنا الطبيعية في وقت أقرب».

وأضاف: «في الوقت الذي تسير فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بثقة نحو تحقيق استراتيجيتها الاقتصادية والتنموية الشاملة للخمسين عاماً المقبلة، سنعمل على زيادة وتيرة خططنا التوسعية واستثماراتنا التجارية للمساهمة في دعم هذه المرحلة والمشاركة في المسيرة التنموية لدولة الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات وسنواصل دعم استراتيجيات التنمية المستدامة. وبفضل القيادة الحكيمة، لم يكن هناك نقص في المواد الغذائية وكانت جميع المواد الغذائية متاحة بسهولة بأسعار معقولة خلال هذه الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد».

وقال عمر خوري، كبير موظفي الأصول والضيافة في نخيل: «يسرنا أن نرحب بمجموعة اللولو هايبرماركت في سوق ورسان. وباعتبارها أحد أكبر متاجر البيع بالتجزئة، ستوفر اللولو قيمة كبيرة للعملاء والمقيمين في قرية النخيل ورسان والمدينة العالمية».

وخلال هذا الأسبوع، افتتحت مجموعة اللولو متاجر هايبرماركت في كل من سيمون بإندونيسيا وسيلانجور بماليزيا، مما رفع إجمالي عدد متاجر مجموعة اللولو إلى 207 متاجر على مستوى العالم.

وفي الربع الأول من عام 2021 (يناير - مارس)، حققت المجموعة اللولو إنجازاً متميزاً بافتتاح 10 متاجر هايبرماركت جديدة منها ثلاثة متاجر في الإمارات، ومتجرين في سلطنة عمان، ومتجر واحد في كل من المملكة العربية السعودية، والكويت، ومصر، وإندونيسيا وماليزيا، والتي من المتوقع أن تضيف زخماً إيجابياً للاستثمار والنمو الاقتصادي في المنطقة.

وكجزء من خطتها التوسعية، تستعد مجموعة اللولو لافتتاح أكثر من 10 هايبرماركت جديد هذا العام يجري تجهيزها في دولة الإمارات وحدها في مواقع مختلفة في أبوظبي ودبي والشارقة والإمارات الشمالية، ويشمل ذلك مشاريع في البطينة وسمنان في الشارقة، وفي مدينة الرياض، والشامخة والوثبة في أبوظبي، بالإضافة إلى واحة السيليكون، والسطوة، ودبي الجنوب، والمنخول في دبي.

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