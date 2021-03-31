إطلاق مسرّعة الأعمال "إجنايت" بقيمة 120 مليون درهم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت "دسربت أي دي"، إحدى أكبر منصات لرأس المال الاستثماري في المنطقة توقيع عقد شراكة مع Flat6Labs، الشركة العاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال التمويل الأساسي، والتي تُدير برامج الشركات الناشئة في المنطقة، لإطلاق برنامج "إجنايت" لاحتضان وتسريع الأعمال في إمارة أبوظبي، بهدف توفير تمويل أولي وعددٍ من المزايا الأخرى للشركات الناشئة بقيمة تزيد على 120 مليون درهم، بما في ذلك المساحات المكتبية وبرامج التوجيه والإرشاد.

ويأتي البرنامج الجديد ضمن إطار عمل "دسربت أي دي" والذي يهدف إلى دعم ورعاية 1,000 شركة ناشئة على مدار السنوات الخمس المقبلة وتكوين مجتمعٍ محلي مزدهرٍ من مؤسسي الأعمال الناشئة، ومديري الصناديق الاستثمارية، وحاضنات ومسرعات الأعمال في إمارة أبوظبي. وتشكل "إجنايت" الشراكة الأولى ضمن عددٍ من الشراكات التي تعتزم "دسربت أي دي" تأسيسها في تسريع الأعمال.

ويجسد إطلاق برنامج Ignite بالشراكة مع Flat6Labs طموح "دسربت أي دي" لمضاعفة القيمة وتحقيق فوائد اقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل من خلال تمويل رواد التكنولوجيا وقادة التغيير. ومن المقرر أن يستثمر البرنامج في 20 شركة ناشئة سنوياً على مدى ثلاث سنوات، وسيستمر في استقبال طلبات القبول للدورة الأولى حتى يوم 30 أبريل 2021، ومنح التمويلات الأولية للشركات المشاركة بقيمةٍ تصل إلى 550,000 درهم، إلى جانب تمويلٍ لاحقٍ يصل إلى 2 مليون درهم. كذلك، ستحصل الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج على دعمٍ خاص مصممٍ لمساعدتها على توسيع وتنمية نطاق أعمالها بشكلٍ فعّال، وتعزيز مكانتها كشركة رائدة إقليمياً وعالمياً.

وكجزءٍ من برنامج Ignite، ستستفيد الشركات الناشئة من إمكانية الظهور في وسائل الإعلام الإقليمية من خلال شبكة العلاقات التي تملكها Flat6Labs إلى جانب التدريب والتوجيه والإرشاد وفقاً للمعايير العالمية. كما ستتمتع هذه الشركات أيضاً بإمكانية الاستفادة من شبكة وموارد "دسربت أي دي". وسيقوم البرنامج بتنظيم أيام العروض لـ Flat6Labs بهدف جمع الأموال وبناء الأعمال، وتقديم مجموع متكاملة من المزايا والدعم المطلوب لنمو وازدهار الشركات الناشئة في أبوظبي.

وقال رامز الصيرفي، الرئيس التنفيذي لـ Flat6Labs: سعداء بأن نكون شركاء لـ "دسربت أي دي" وإطلاق هذا البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات، مشيرا إلى أن تواجد Flat6Labs في أبوظبي سيفتح آفاقاً جديدة ومثيرة، ليس فقط لهذا البرنامج، وإنما أيضاً لتطورٍ طويل الأمد لمدينة أبوظبي كوجهةٍ عالميةٍ للشركات الناشئة. وسنعمل معاً من أجل تسخير معرفتنا وخبراتنا المشتركة لخدمة بيئة الأعمال والارتقاء بها، وخلق فرصٍ فريدة للشركات الناشئة الواعدة.

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