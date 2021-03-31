إعلان أسماء الفائزين بجائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021

المصدر: رأس الخيمة- البيان

أعلنت جائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أسماء الفائزين لدورتها الثانية لعام 2021، حيث سيتم الاحتفاء بهم في حفل افتراضي كبير، ترعاه غرفة تجارة رأس الخيمة، في 2 يونيو المقبل. وبلغ عدد الجوائز في هذه الدورة، 156 جائزة من 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها 27 جائزة ذهبية، و31 جائزة فضية، و53 جائزة برونزية.

وثمّن محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، جهود كل من ساهم في نجاح هذه الدورة والدورات السابقة، وكذا القائمين على إدارة الجائزة، وفرق العمل المتميزة، ولجان التحكيم المحايدة، حتى الإعلان عن 156 جائزة للذين تقدموا بابتكاراتهم، من بين أكثر من 700 مرشح.

وأكد أن الجائزة تشهد تطوراً عاماً بعد عام، مضيفاً أن جائحة «كورونا» لم تمنع المرشحين من ممارسة ابتكاراتهم واختراعاتهم ومبادرتهم بالترشح للفوز بالجائزة، لافتاً إلى أن جوائز «ستيفي»، تعد واحدة من أكثر الجوائز المرغوبة على الصعيد العالمي، حيث يمكن لرواد الأعمال بكافة القطاعات، وفي جميع أنحاء العالم، المشاركة في الجائزة.

وأعلنت ماجي غالاغر رئيسة جوائز ستيفي، أن الجائزة في دورتها الثانية، قامت بتكريم مؤسسات في أكثر من 10 دول، شملت الإمارات، والبحرين، والسعودية، الكويت، مصر، الأردن، لبنان، عمان، قطر وتركيا، لافتة إلى أنه من بين الفائزين بالإمارات، الاتحاد للطيران، وهيئة مواصلات رأس الخيمة، وزارة الصحة، برونوفا للاستشارات من دبي.

وأضافت أنه رغم ما تسببت فيه جائحة كوفيد 19 خلال العام الماضي، إلا أن هذه المؤسسات، استطاعت أن تواجه التحدي، وتواصل الابتكار والنجاح في هذه الظروف، مثمنة جهود هذه المؤسسات والقائمين عليها. وكشفت عن أنه ستتوفر كافة المعلومات عن الفائزين بها على موقع الجائزة.

وشملت المشاركة، الأفراد والشركات الخاصة والعامة، الربحية وغير الربحية، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، على امتداد الـ 17 دولة المستهدفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويحق لأي من المشاركين، التقديم بأي عدد من الترشيحات، في مجال العمل من خدمة العملاء، والإدارة وتطوير المنتجات. وقد عمل على تقييم أعمال المرشحين للجوائز، أكثر من 70 خبيراً مختصاً، وفق أعلى معايير التقييم العالمية.

وتشمل جوائز ستيفي العالمية 8 برامج، هي جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جوائز ستيفي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، جوائز ستيفي الألمانية، جوائز ستيفي الأمريكية، جوائز الأعمال الدولية، جوائز ستيفي للنساء في الأعمال، جوائز ستيفي لأفضل صاحب عمل، وجوائز ستيفي للمبيعات وخدمة العملاء، وتستهدف الجائزة تكريم الشركات بكافة أشكالها، والأفراد الذين يقفون خلف إنجازاتها المميزة، أينما كانوا حول العالم.

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