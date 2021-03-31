بايجرو يحصد جائزة السوق الإلكتروني لعام 2021

المصدر: دبي- البيان

حصل السوق الإلكتروني والتجاري المبتكر بايجرو على جائزة السوق الإلكتروني للعام وذلك ضمن حدث جوائز التجارة الإلكترونية لعام 2021.

وعُقد الحدث المنظم من قبل مجلة رواد الأعمال Entrepreneur ME بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي ودبي للمشاريع الناشئة في يوم الثلاثاء، 28 مارس، حيث مُنحت الجوائز للأفراد والشركات المتميزة والرائدة في مجال التجارة الإلكترونية في المنطقة. كما واحتفى الحدث بالإبداع والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تم اختيار منصة بايجرو للجائزة بناءً على نجاحها المتميز ونموها الاستثنائي في الدولة خلال عامها الأول، لا سيما في الظروف الصعبة لوباء كورونا. وتم تقييم المنصة الإلكترونية باتباع معايير متعددة كالجودة والابتكار وتجربة المستخدم.

وعلقت جود عبود، " تُطور مجموعة غسان عبود من استراتيجياتها وتعيد هيكلة شركاتها لتتكيف مع نمط الحياة الجديد ونماذج الأعمال السائدة. ويُعتبر بايجرو أولى تلك المشاريع. خلال الأشهر المقبلة، ستُطلق الشركة نماذج جديدة في الصناعات الأخرى إلى الأسواق ".

صرح يوسف تامبوالا، نائب رئيس الاستراتيجية وتطوير الأعمال في مجموعة غسان عبود، الشركة الأم لـ بايجرو، "قمنا بتحويل تركيزنا نحو العالم الرقمي حديثاً ونحن الآن، نهيء الجيل القادم من العائلة المؤسّسة كجود عبود، ونمكنهم من الأدوار القيادية وريادة التطورات في المجموعة."

بايجرو هي منصة إلكترونية متخصصة في ربط التجار والمصانع بالعملاء التجاريين في الإمارات بهدف تعزيز وصولهم وتحسين أدائهم بالإضافة إلى تقليل التكلفة مع الحفاظ على الجودة.

منذ انطلاقها في عام 2020، ضمت بايجرو إلى منصتها أكثر من 11,600 مشتري من محلات البقالة، المقاهي والمطاعم في الدولة. كما وأعلنت عن أكثر من 30 شراكة جديدة مع باعة أدرجوا منتجاتهم على المنصة، بما في ذلك العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية مثل يونيليفر، نستله، مارس – ريجلي، هنتر فودز، كوكا كولا ورينبو وعلامات التجميل مثل لكس، نيفيا ودوف علاوة على الرعاية الصحية والشخصية مثل أومو، داوني وديتول.

وتهدف منصة بايجرو الإلكترونية المتكاملة إلى إعادة هيكلة سلسلة توريد التجارة التقليدية باستخدام الإنترنت والعالم الرقمي. يمكن للمشترين الآن تحميل تطبيق بايجرو مجاناً والاستمتاع بامتيازاته كما ويمكن للتجار عرض منتجاتهم على المنصة بكل سهولة.

وبايجرو هو سوق تجاري إلكتروني يربط الباعة بالعملاء التجاريين التقليديين بالتحديد في الإمارات العربية المتحدة. ويشمل منصة تجارية عامة تسعى إلى تمكين البائعين من تحسين وصولهم وتعزيز علاماتهم التجارية مع تقليل التكلفة والحفاظ على الجودة.

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