منظومة «تم» توفّر تطبيق PayBy على منصة «سداد أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، عن انضمام تطبيق PayBy لمنصة «سداد أبوظبي»، والتي تعتبر أحدث منصات الدفع الرقمية الموحدة لجميع الخدمات الحكومية في أبوظبي.

وتهدف الخطوة لتسهيل آليات الدفع غير النقدي للخدمات الحكومية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة، لتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الجيل القادم من الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي.

وتأتي إضافة تطبيق PayBy لمنصة «سداد أبوظبي»، في إطار شراكة بين منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، وبين شركة التكنولوجيا المالية المبتكرة PayBy، من خلال بنك أبوظبي الأول، شريكها الاستراتيجي.

ومن خلال إضافة تطبيق PayBy على منصة «سداد أبوظبي»، أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، استخدام تطبيق PayBy كخيار آخر، وميزة إضافية لإتمام سداد رسوم الخدمات الحكومية رقمياً، عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية «تم».

ومن خلال استخدام منصة «سداد أبوظبي»، يمكن للمتعاملين تسديد رسوم الخدمات الحكومية، عبر قنوات متعددة، تتمثل في التطبيق والموقع الإلكتروني لـ «تم» (tamm.abudhabi)، ونقاط البيع، ما يغني عن الحاجة لزيارة مقرات الجهات الحكومية على أرض الواقع، وتقديم خدمات حكومية سهلة وسلسة وآمنة للمتعاملين. من جهة أخرى، يمكّن تطبيق PayBy، سكان أبوظبي، من تسديد رسوم الخدمات الحكومية رقمياً، دون الحاجة إلى بطاقات ائتمانية، أو بطاقات الخصم المباشر، الأمر الذي يساعد في تسريع أجندة التحول الرقمي في حكومة أبوظبي.

الحلول الرقمية

وقال الدكتور أحمد خالد الهاشمي مدير إدارة المجتمع الرقمي في هيئة أبوظبي الرقمية: «يشكل إضافة تطبيق PayBy إلى منصة «سداد أبوظبي»، خطوة هامة نحو تحقيق هدفنا الرئيس، الذي يتمثل في توفير كافة الخدمات الحكومية رقمياً، لتسهيل حياة جميع المواطنين والمقيمين في أبوظبي، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، وعبر تسخير التقنيات والحلول الرقمية الحديثة لتحقيق ذلك، لافتاً إلى أهمية «سداد أبوظبي»، كمنصة موحدة للدفع الرقمي، ودورها في توفير تجربة متعاملين سلسة وسهلة لجميع سكان الإمارة.

الدفع اللا نقدي

وأضاف الهاشمي: «في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي في أبوظبي بشكل يومي، تعتبر المدفوعات غير النقدية، جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا لبناء المستقبل الرقمي. وحتماً، فإن توفر تطبيق PayBy على منصة»سداد أبوظبي"، يسهم في زيادة وصول المتعاملين للخدمات الحكومية بكل سهولة وراحة. كما أن الشراكة بين شركة التكنولوجيا المالية الناشئة PayBy، وهيئة أبوظبي الرقمية، عبر بنك أبوظبي الأول، توفر المزيد من طرق الدفع غير النقدي لجميع شرائح المجتمع، عبر منصات رقمية متعددة آمنة ومتكاملة، وباستخدام أحدث التقنيات، وتدعم كذلك الأجندة الرقمية لحكومة أبوظبي».

قيمة إضافية

وقال رامانا كومار، النائب التنفيذي للرئيس، رئيس قسم المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية، قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: «إن الإجراءات الوقائية الاستباقية التي تم اتخاذها للتصدي لجائحة (كوفيد 19)، بما فيها الكشف المبكر، وسياسات التباعد الاجتماعي، ساهمت في حماية وتأمين الصحة العامة للسكان. وكجزء من هذه الجهود، قام بنك أبوظبي الأول، بتسهيل الشراكة بين هيئة أبوظبي الرقمية، وشركة التكنولوجيا المالية الناشئة PayBy، حيث تقدم هذه الشراكة قيمة إضافية لعملائنا، فضلاً عن دورها في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بحماية الصحة العامة، والدمج والاستدامة المالية».

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