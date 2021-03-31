إيجل هيلز تبدأ بتسليم وحدات مشروع مريم بيتش ريزيدنسز

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت إيجل هيلز الشارقة، المشروع المشترك بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة إيجل هيلز، اكتمال مشروع مريم بيتش ريزيدنسز في جزيرة مريم. ويعد المشروع الوجهة السكنية الأولى من نوعها على الواجهة البحرية في منطقتي الخان والممزر، ويوفر للسكان تجربةً مجتمعيةً متميزةً وغير مسبوقة في إمارة الشارقة.

ويتكون المشروع من 688 وحدة موزعة على 4 مبانٍ تشمل سيان بيتش رزيدنس، وأزور بيتش رزيدنس، وسفاير بيتش رزيدنس، وإنديجو بيتش رزيدنس. ويُعد البدء بعمليات تسليم هذه الوحدات المكتملة إنجازاً كبيراً يُساهم في رسم ملامح التطوير العقاري على الواجهة المائية لإمارة الشارقة.

وقالت لو بينج، الرئيس التنفيذي لشركة إيجل هيلز: يمثل بدء تسليم الوحدات ضمن مشروع مريم بيتش ريزيدنسز خطوةً كبيرةً لتعزيز جهود تطوير جزيرة مريم وتحويلها إلى وجهة متميزة على الواجهة المائية للإمارة. ويُشكل المشروع إضافةً قيّمةً للقطاع العقاري في الشارقة، كما سيُساهم في جذب السياح بفضل موقعه الفريد في جزيرة مريم، في خطوة ستدعم رؤية الإمارات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

ويقع مشروع مريم بيتش ريزيدنسز على سواحل الشارقة بالقرب من شواطئ الممزر والخان، ويضم طيفاً واسعاً من خيارات المطاعم والمتاجر بالقرب من المباني، بما يعزز من التجربة الاجتماعية لسكان المشروع من خلال توفير أفضل منافذ المأكولات وأرقى خدمات السكن والترفيه.

وتبلغ المساحة الطابقية الإجمالية للمشروع 717,396 قدماً مربعة، في حين تتمتع شقق الطابق الأول بميزة الوصول بشكل مباشر إلى المسبح والحديقة، بينما تتميز باقي الوحدات السكنية بإطلالة على أفق إمارة الشارقة.

وشهدت جزيرة مريم خطوات متسارعة لطرح الشقق السكنية، بما فيها ندى ريزيدنسز ونسيم ريزيدنسز، والتي تُعد أحدث الإضافات إلى مجتمع مريم جيت ريزيدنسز. وتُطل جزيرة مريم، المشروع العقاري الذي تصل قيمته إلى 4.5 مليارات درهم، على الخليج العربي.

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