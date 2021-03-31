«شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بالشارقة» يكرم 15 موظفاً متميزاً

المصدر: الشارقة - البيان

كرّم قطاع شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بالشارقة التابع لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، 15 موظفاً متميزاً لعام 2020، في حفل أقيم الثلاثاء في القاعة الرئيسة بمنفذ خطم ملاحة الحدودي بحضور محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية، وعدد من المديرين ورؤساء الأقسام والموظفين.

ويأتي تنظيم الحفل تقديراً لجهود موظفي القطاع المتميزين واحتفاء بإنجازاتهم وتفانيهم في العمل في العام الماضي وتتويجاً لعطائهم وتحفيزاً لهم ولزملائهم على بذل المزيد من الجهد في العمل لدعم مسيرة العمل الجمركي في الدولة.

مسؤولية ونزاهة

وهنأ محمد إبراهيم الرئيسي الموظفين المكرمين مؤكداً أنهم ساهموا بأدائهم المتميز في الارتقاء بمستوى عمل المنافذ الجمركية في الإمارة، وذلك من منطلق حرصهم على تنفيذ استراتيجية هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، لتعزيز مكانتها الرائدة وتحقيق قيمها المتمثلة بالمهنية في العمل ومراعاة القانون والعدالة في الأداء والمسؤولية والنزاهة، فضلاً عن التبصر والتطوير والإبداع لافتاً إلى أن التكريم يؤكد مدى اهتمام جمارك الشارقة بموظفيها في إطار حرص الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة على نشر ثقافة التكريم لتشجيع الموظفين على أداء أفضل الخدمات.

طابع استثنائي

وأضاف الرئيسي: إن تكريم الموظفين هذا العام يحمل طابعاً استثنائياً كون الجهود التي بذلها موظفونا في جائحة كوفيد - 19 كانت جهوداً جبارة عكست تميز كوادرنا الوطنية وحرصهم الدائم على تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتسهيل حركة دخول البضائع من وإلى الدولة وتطوير خدمات المتعاملين وتعظيم العائد على المجتمع، تنفيذاً لاستراتيجية حكومة الشارقة الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل في منافذ الشارقة، وبما يدعم ويعزز الاقتصاد الوطني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز