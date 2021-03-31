تتويج الإماراتي خليفة المحيربي رجل العقارات العربية 2021

المصدر: أبوظبي – البيان

منح «منتدى المستقبل للاستثمارات العربية»، رجل الأعمال الإماراتي، خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، جائزته السنوية بتتويجه «رجل العقارات العربية للعام 2021»، لجهوده الدؤوبة والداعمة لتطوير القطاع العقاري في إمارة أبوظبي والإمارات، لاسيما في ظل تداعيات أزمة عالمية وهي أزمة «كوفيد 19» انعكست على مجمل القطاعات الاقتصادية العالمية والعربية.

وذلك وفقاً لما أعلنته اليوم إدارة المنتدى والمتعارف عليه بـ (دافوس العرب)، والذي يعد بمثابة كيان ومظلة عربية تدعم مبادرات التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية العربية، حيث يصدر المنتدى عن مجموعة مجلة استثمارات الإماراتية، وتستهدف أجندة المنتدى استقطاب عضوية لكل وكالات وهيئات الاستثمار الوطنية الحكومية العربية وأكثر من 13 ألف كيان استثماري بنهاية العام 2021 في الدول العربية.

وأشارت إدارة المنتدى إلى نجاح المحيربي في استقطاب استثمارات أجنبية ضخمة لا سيما من الصين، والترويج لمزايا القطاع العقاري في الدولة، وتبنيه نهجاً مبتكراً ومعايير من المصداقية والنزاهة الإدارية في قطاع الوساطة العقارية، فضلاً عن مبادراته الإنسانية المتعددة.

نقلة نوعية

وينتمي خليفة المحيربي، لجيل الشباب العربي الذي استطاع إحداث فارق ونقلة نوعية في مفاهيم الوساطة العقارية، لتركز على معايير استقطاب الاستثمارات الأجنبية للدول العربية، لاسيما في دولة الإمارات، حيث بدأت مسيرة المحيربي منذ العام 2008، تواكباً مع بدايات الأزمة المالية العالمية وتحليله للمجريات الاقتصادية في المنطقة وتطويعه تداعيات الأزمة، لينطلق مستفيداً من التغيرات والتطورات الهائلة في البنية التحتية والتشريعية للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي، وفي ظل سياسة التمكين التي أطلقتها ورعتها القيادة الرشيدة لإمارة أبوظبي، مما ساهم في توسع أعماله خلال العشرة أعوام الماضية لتناهز قيمة الصفقات التي أبرمها المحيربي مليارات الدراهم، فيما ناهز عدد الدول التي استطاع استقطاب استثمارات منها في القطاع العقاري في أبوظبي ودولة الإمارات أكثر من 22 دولة ليؤكد جدارة الشباب العربي في قيادة مختلف القطاعات الاقتصادية.

مبادرات إنسانية



وفي معرض تعليقه على منحه الجائزة قال محمد شمس الدين، رئيس ومؤسس منتدى المستقبل للاستثمارات العربية، ورئيس تحرير وناشر مجلة استثمارات الإماراتية: اليوم نقف مجدداً أمام نموذج ملهم للشباب العربي الذي استطاع تأكيد نجاحه عبر الولوج في أبرز القطاعات الداعمة للتنمية الاقتصادية وهو القطاع العقاري، والذي يرتكز بصفة رئيسية على نشاط الوساطة العقارية، وما لهذا النشاط من بالغ التأثير على تطوير مسيرة القطاع العقاري ومن ثم الاقتصاد الكلي في أي دولة مع تبني نهج من المصداقية في كل التعاملات، فيما توسعت أعمال مجموعته لتأسيس أكثر من 10 شركات في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية الإماراتية والعربية، كما يعرف عن المحيربي دعمه الكبير للعديد من المؤسسات الإنسانية والمجتمعية في الوطن العربي والتي من أبرزها مركز الدكتور مجدي يعقوب للقلب، فضلاً على المبادرات الأخرى التي تؤكد ارتباط الفكر والعمل الاستثماري وتأثيره الإيجابي على ميادين المسؤولية المجتمعية.



عضوية ذهبية



وتقديراً لإسهاماته المتعددة، قرر مجلس إدارة «منتدى المستقبل للاستثمارات العربية»، منح خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار شهادة العضوية الذهبية للمنتدى، والتي تمنح لقلائل من رجال الأعمال العرب البارزين، والذين يملكون سجلاً من الإنجازات في دعم مسيرة الاقتصاد العربي.

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