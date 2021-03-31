تمديد إعفاء دور السينما ومنظمي الفعاليات بأبوظبي من رسوم التذاكر المباعة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن تمديد إعفاء تذاكر السينما من رسوم دائرة البلديات والنقل بناء على توجيهات المجلس التنفيذي، وإصدار حزمة المسرعات التنموية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ولمزيد من التحفيز لبيئة الاستثمار في الإمارة، على أن يبدأ تطبيق الإعفاء اعتباراً من 1 يناير الماضي وحتى 30 يونيو القادم.

وأضافت الدائرة، في تعميم حصلت «البيان» على نسخة منه، أنها قررت إعفاء دور السينما من رسم السياحة، ورسم دائرة البلديات والنقل على التذاكر المباعة، على أن تلتزم دور السينما بالتصريح عن إيراداتها الشهرية، وتقديم البيانات المالية المؤيدة لها، والتعاون مع مدققي الإيرادات أو المكلفين من قبل الدائرة للتحقق من صحة الإقرارات والرسوم التي تم سدادها عن الفترات السابقة.

دعم السياحة

وأشارت الدائرة إلى أنه من أجل دعم قطاع السياحة والترفيه، قررت في حال تحصيل أية رسوم من دور السينما فيما بعد 1 يناير 2021 وحتى تاريخ التعميم، ستقوم الدائرة بإرجاعها للمنشأة بشرط عدم وجود مستحقات على المنشأة قبل 1 يناير 2021، بينما في حال عدم سداد دور السينما لهذه الرسوم للدائرة فيجوز للمنشأة اعتبارها إيرادا مستحقاً لدعم القطاع السياحي والترفيهي.

وأكدت الدائرة بأنه سيتم التدقيق على إيرادات دور السينما من قبل مدققي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، داعية إلى الالتزام بها لتفادي الإجراءات الجزائية والغرامات التي ستتخذ بشأن المخالفين.

تذاكر الفعاليات

وفى تعميم أخر، قررت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تمديد إعفاء مبيعات منظمي الفعاليات من نسبة بدلات تذاكر الفعاليات 10% على التذاكر المباعة اعتباراً من 1 يناير وحتي 30 يونيو 2021، على أن يلتزم منظمي الفعاليات بالتصريح عن إيراداتهم الشهرية، وتقديم البيانات المالية المؤيدة لها، والتعاون مع مدققي الإيرادات أو المكلفين من قبل الدائرة للتحقق من صحة الإقرارات والرسوم التي تم سدادها عن الفترات السابقة.

وأكدت الدائرة أنه سيتم التدقيق على إيرادات منظمي الفعاليات من قبل مدققي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات داعية إلى الالتزام بها تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

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