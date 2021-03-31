استئناف عمل نوادي الأطفال في فنادق أبوظبي بطاقة استيعابية 50%

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قالت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أن المنشآت الفندقية في الإمارة قد تستأنف عمل نوادي الأطفال التابعة لهم بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المحددة، والتقيد بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية وذلك حتى إشعار آخر.

وأوضحت الدائرة، في رسالة عبر البريد الإلكتروني وجهتها لمدراء فنادق أبوظبي اليوم، أن هناك دليل احترازي بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في نوادي الأطفال يتضمن 33 شرطاً من بينهم الامتثال للتعميمات والإعلانات ذات الصلة من الدائرة بشأن ساعات العمل والقدرة الاستيعابية وعدد الأشخاص المسموح في المرافق.

وحدد الدليل أيضا ضرورة تزويد الأهالي أو مرافقي الأطفال أو مقدم الرعاية بالتوجيهات حول الأمور الواجب اتباعها قبل إدخال أطفالهم إلى نادي الأطفال، وقياس درجات الحرارة قبل الدخول للمرافق، وفحص جميع الموظفين والأطفال لدى وصولهم لرصد أعراض الحمى والانفلونزا.

وذكرت الدائرة أنه لن يسمح للأطفال الذين يشعرون بالإعياء أو تظهر عليهم أعراض أو حالات الأمراض السارية لدى وصولهم، بالدخول إلى منطقة الأطفال، وشددت على أنه لا يتم اعتبار نادي الأطفال بمثابة مركز لمجالسة الأطفال مع إبلاغ الآباء والأوصياء ومقدمي الرعاية بالبقاء دوما في مرافق الفندق لدى تواجد أطفالهم في النادي.

وأوضحت الدائرة بأنه يتعين على الموظفين تنظيم دخول الأطفال وضمان التزامهم بمسافة التباعد الجسدي البالغة مترين، ويسمح للآباء والأوصياء ومقدمي الرعاية بالدخول إلى المنشأة فقط حين إحضار أو أخذ أطفالهم، والالتزام بمسافة تباعد الجسدي 2 متر على الأقل.

وأكدت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بأن مفتشيها سيزورون المنشآت الفندقية لضمان الالتزام بالمتطلبات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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