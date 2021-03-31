"دافزا" تطلق برنامج "سكاليتي" المبتكر لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا"، عن إطلاق برنامج "سكاليتي" المبتكر، لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة المحلية والإقليمية والعالمية ومساعدتها في تأسيس وتنمية أعمالها في المنطقة.

ويوفر البرنامج للشركات إمكانية تأسيس وتشغيل أعمالها بمرونة وسهولة مع تحقيق كفاءة تجارية عالية، حيث يوفر للشركات برنامجاً قائماً على الاشتراك والذي يشمل رسوم الإيجار والترخيص، فضلاً عن تخصيص مساحة عمل المطلوبة لها، كما يساعد الشركات الناشئة الدفع لكل موظف على أساس شهري وضمن نموذج مرن يعتمد على نمو أعمال الشركة، مما يمكّنهم من زيادة عدد الموظفين بمرونة وكفاءة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا": "تتميز إمارة دبي بريادتها في تقديم برامج أعمال مبتكرة تدعم المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين في تأسيس وتنمية أعمالهم بالمنطقة، حيث أنها تساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة لرواد الأعمال ودعم قوتها العاملة من خلال جذب المفكرين والموهوبين المبتكرين إلى الإمارة".

وأضاف: ""تؤكد دافزا التزامها بتوفير البيئة المثالية للشركات التقنية المبتكرة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل التكنولوجيا الطبية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها. وقد عيّنا فريقًا شابًا من دافزا لقيادة برنامج "سكاليتي"، وذلك بما يتماشى مع التزام المنطقة الحرة بتوفير الفرص لقادة الأعمال الشباب للمضي قدمًا بمبادرات وأفكار وأساليب عمل متطورة تساعد على دفع الابتكار والنمو في دافزا".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً ملحوظاً في قطاع التكنولوجيا بما فيها قطاع التكنولوجيا المالية "فينتيك"، وقطاع التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وقطاعات التكنولوجيا المتخصصة، والمدن الذكية، حيث من المتوقع أن تنمو التجارة الإلكترونية في دبي حوالي 23% لتصل إلى 27 مليار دولار في العام 2022، مدفوعةً بالتحول الرقمي الذي فرضته تداعيات جائحة (كوفيد-19) وتغير في طلب وسلوكيات المستهلكين، وسيعمل برنامج "سكاليتي" على تسهيل وصول الشركات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر توفير المزيد من الفرص لهم.

وبهذا الصدد، قالت آمنة لوتاه، مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا": "يتمثل عملنا في "دافزا" على رفد الشركات الناشئة ورواد الأعمال بجميع احتياجاتهم الأساسية التي تساعدهم على الازدهار وبناء علاقات استراتيجية وطيدة مع الشركاء، إذ تسعى "دافزا" عبر "سكاليتي" إلى تقديم حوافز استثنائية وخدمات متكاملة لرواد الأعمال وذلك لتخفيف التحديات الرئيسية أثناء تأسيس أعمالهم، والتي تشمل تحديات التكاليف الأولية وتمويل مرحلة التأسيس واستقطاب المواهب بالإضافة إلى القدرة على زيادة المبيعات. وقد استثمرنا في توفير بنية تحتية متطورة ومرنة واقتصادية تساعدهم على الوصول إلى شبكة أكبر من نفس منظومة الأعمال التي تمكنهم من عرض خدماتهم الجديدة وتحقيق شراكات جديدة".

سيقود برنامج "سكاليتي" حسن وحيد الذي سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة، وهو مستشار أول، الاستثمار في المنطقة الحرة بمطار دبي. ومنذ انضمامه إلى دافزا في عام 2018، أسس وأدار علاقات مع مختلف المؤسسات المالية وقدم الاستشارات المالية لمختلف المشاريع والاستثمارات داخل المنطقة الحرة.

كما قام برنامج "سكاليتي" برعاية مؤتمرSTEP، وهو الحدث التكنولوجي الرائد للأسواق الناشئة المسمى هذا العام "STEP Anywhere 2021"، والذي ينعقد في الفترة من 29 إلى 31 مارس 2021. كم سيستعرض البرنامج الحلول الفنية التي يوفرها للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من خلال سلسلة من الخطابات وحلقات النقاش والاجتماعات الفردية.

وستتمكن الشركات الناشئة من التفاعل والتواصل مع فريق "سكاليتي" لمعرفة المزيد عن البرنامج وفوائده وقدرته على مساعدتهم في إعداد وتوسيع نطاق عملياتهم، حيث يوفر البرنامج لأعضائه إمكانية الوصول إلى مجموعة من أفضل الشركات المتخصصة في الضرائب والشؤون القانونية والمواهب والحلول المصرفية والحلول السحابية وبوابات الدفع وغيرها.

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