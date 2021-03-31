«الإمارات دبي الوطني» يسعى للحصول على أول تمويل مرتبط بالاستدامة في الخليج

المصدر: دبي - سيد صالح

يسعى بنك «الإمارات دبي الوطني»، أكبر بنك في دبي من حيث حجم الأصول، لأن يكون أول بنك في منطقة الخليج العربي يحصل على تمويل مرتبط بالاستدامة، وذلك بحسب ما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت الوكالة بأن بنك «الإمارات دبي الوطني» يجمع حالياً قرضاً مرتبط بالاستدامة بقيمة 1.75 مليار دولار، وذلك لاستخدامه في سداد التزام قائم.

وأضافت الوكالة أن البنك قد ربط بعض القضايا القابلة للقياس المتعلقة بالاستدامة بالقرض، ومنها التنوع بين الجنسين في مناصب الإدارة العليا والحفاظ على الماء.

من الجدير بالذكر أن مجال صفقات القروض المرتبطة بالاستدامة يمتد ليشمل أداء الجهة المُقترِضة فيما يتعلق بالأهداف البيئية، الاجتماعية والأهداف المرتبطة بمبدأ الحوكمة، والتي يُمكِن قياسها بواسطة مؤشرات الأداء الرئيسية أو التصنيفات الخارجية لهذه الأهداف.

وذكرت «بلومبيرغ» أن البنك اقتطع ما يتراوح بين 25 و30 نقطة أساس في الكلفة الإجمالية للقرض المرتبط بالاستدامة والذي تبلغ مدة سداده ثلاث سنوات.

وأضافت الوكالة أن البنك قد حصل على القرض القائم والذي تبلغ مدة سداده ثلاث سنوات أيضاً مقابل كُلفة تبلغ 97.5 نقطة أساس أعلى من متوسط سعر الفائدة بين بنوك لندن «ليبور».

وأفادت «بلومبيرغ» أيضاً بأن نحو 20 بنكاً يشاركون في تدبير التمويل المرتبط بالاستدامة لبنك «الإمارات دبي الوطني».

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