«الأوراق المالية» تُغرّم 4 شركات ومستثمراً

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامات مالية 260 ألف درهم على 4 شركات مرخصة ومستثمر بسبب مخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها في أسواق المال المحلية. وقالت في تعميم أمس، إنها غرّمت مستثمراً 50 ألف درهم لقيامه بتنفيذ عمليات تداول على أسهم إحدى الشركات المدرجة أدت إلى التأثير على سعر تداول السهم وذلك بالمخالفة للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.

وذكرت الهيئة أنها غرّمت شركة «بارجيل جيوجيت» للخدمات المالية 100 ألف درهم بسبب استمرار الشركة بممارسة نشاط الوساطة في الأسواق العالمية دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، فيما فرضت غرامة على «بي إتش مباشر» للخدمات المالية بقيمة 50 ألف درهم لعدم مراعاة الحرص على مصلحة أحد العملاء، الأمر الذي شكّل مخالفة لنظام الوساطة في الأوراق المالية.

وأشارت إلى أنها غرمت «البروج» للأوراق المالية 40 ألف درهم لعدم التزامها بإظهار إجمالي الأرصدة المدينة والدائنة للعملاء في ميزان المراجعة بشكل منفصل، فيما غرمت «كونتيننتال للخدمات المالية» 20 ألف درهم لقيام الشركة بتقديم استشارات مالية من خلال موظفين غير معتمدين لدى الهيئة.

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