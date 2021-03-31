39 ملياراً تمويلات عقارات دبي في 3 أشهر

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

سجل سوق الرهن العقاري في دبي 39 مليار درهم منذ بداية 2021، حيث حصل ملاك عقارات على تلك القروض مقابل 6008 صفقات رهن في مختلف مناطق الإمارة، طبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» والذي أظهر نمواً في القيمة الإجمالية للرهون بفارق 11 ملياراً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ سجلت 28 ملياراً من خلال 6782 تصرفاً في الربع الأول 2020.

وتصدر سوق رهن الوحدات السكنية بالربع الأول 2021 أعلى المناطق على صعيد عدد الصفقات بتسجيله 4477 صفقة تلته 2454 صفقة رهن لفلل ومبان سكنية ثم 1065 صفقة رهن لأراض متنوعة بين السكني والتجاري ومتعددة الاستخدامات.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تصدرت 3 مناطق سوق رهون الوحدات السكنية وهي على التوالي (مرسى دبي، ومنطقة برج خليفة، ووادي الصفا 3)، أما على صعيد المناطق الأعلى رهناً للفلل السكنية فقد كانت من نصيب (مرسى دبي، ومنطقة برج خليفة، والوصل)، فيما ذهبت صدارة الأعلى رهناً للأراضي إلى مناطق (اليفرة 1 وند الشبا 3 ونخلة جميرا).

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