6344 عقداً على «مربان» في أول يوم تداول

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

شهدت العقود الآجلة لخام «مربان» تداولات نشطة في أول أيام تداولها في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال» للعقود الآجلة التي جرى تدشينها أمس الأول. وشهدت البورصة تداول 8854 عقداً في أول يوم تداول تشمل 6344 عقداً آجلاً لخام «مربان» و2510 عقود مشتقات نقدية ذات صلة بخام «مربان».

وقال جمال أوحدجي رئيس بورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة، إن عمق نشاط السوق في اليوم الأول من التداول مشجع للغاية، حيث يعكس مزيج التداول عبر عقود مربان الآجلة والمشتقات التي تتم تسويتها نقداً كيف بدأ العملاء بالفعل في الاستفادة من مجموعة واسعة من الأدوات التي نقدمها للتداول والتحول من التعرض لأسعار خام مربان.

وتتداول عقود خام «مربان» الآجلة في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» كعقود تسليم فعلية على أساس البيع والتسليم على ظهر السفينة، على أن يكون التسليم في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات، حيث يعادل كل عقد آجل 1000 برميل من خام «مربان».

وأطلقت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«بورصة إنتركونتيننتال» أمس الأول رسمياً، التداول العالمي لخام دولة الإمارات «مربان»، كعقود آجلة في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» الجديدة، وهي أحدث خطوة في النقلة النوعية التي تنتهجها «أدنوك» للتحول إلى شركة تركز على الأسواق والعملاء بشكل أكبر، وتهدف إلى زيادة الربحية والعائد الاقتصادي وإيجاد قيمة إضافية لأدنوك وعملائها.

ويسهم التداول الحر في تسويق أكبر لخام «مربان» على غرار خام «برنت» وخام «غرب تكساس الوسيط»، في توفير المزيد من الشفافية والتحوط للعملاء والمشترين، ويمكّنهم من تسعير احتياجاتهم من النفط الخام وتداولها وإدارتها بشكل أفضل، كما تتيح هذه الخطوة لـ «أدنوك» إيصال خام «مربان» إلى أوسع شريحة من الأطراف المشاركة والفاعلة في السوق العالمي.

ويعد خام «مربان» من أفضل خامات النفط على مستوى العالم بفضل خصائصه الكيميائية الفريدة ومستويات إنتاجه المستقرة وجاذبيته ورواجه لدى المشترين الدوليين.

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