3.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان )

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 3.2 مليارات درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 202 مبايعة بقيمة 468.96 مليون درهم منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 133.37 مليون درهم و181 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 335.59 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 92 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.72 مليار درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 278.95 مليون درهم و60 رهن فلل وشقق بقيمة 2.44 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 100 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 59.04 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة القرهود بقيمة 48 مليون درهم.

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