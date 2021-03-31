7.6 ملايين مقعد مجدول عبر مطارات الإمارات بالربع الأول

المصدر: دبي - عمرو عادل

أظهرت بيانات مؤسسة «أوه إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن حجم السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الإمارات، في الربع الأول من عام 2021 بلغ 7 ملايين و580 ألف مقعد. وأوضحت بيانات للمؤسسة، حصلت «البيان» على نسخة منها، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة عبر مطارات الدولة في شهر مارس الجاري، زاد بنسبة 13.1% إلى مليونين و658 ألفاً و619 مقعداً وهو أعلى مستوى في عام، مقابل مليونين و351 ألفاً و363 مقعداً في فبراير السابق عليه.

وكان حجم السعة المقعدية عبر مطارات الإمارات، في يناير الماضي زاد 3.2% إلى 2.571 مليون مقعد من 2.5 مليون مقعد في ديسمبر. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع حجم السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الإمارات، في الأسبوع الذي بدأ في 29 من مارس الجاري بنسبة 6.8% إلى 640 ألفاً و879 مقعداً مقابل 600 ألف و224 مقعداً في الأسبوع السابق عليه.

وبحسب البيانات الأسبوعية، التي تقيس أداء أكبر 10 دول من ناحية أسواق الطيران الداخلي والدولي و20 شركة طيران حول العالم، تستحوذ السوق الإماراتية على 27.3% من إجمالي حجم السعة التي ستشغلها شركات الطيران في المنطقة والبالغة 2.35 مليون مقعد.

تحسن إيجابي

وعالمياً زادت الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران في مارس 2021 بنسبة 27% . وبحسب بيانات المؤسسة، يستمر نمو السعة المقعدية أسبوعاً بعد آخر، إذ أضافت شركات الطيران على مستوى العالم 2.3 مليون مقعد في الأسبوع الذي بدأ في 29 مارس 2021، وزاد إجمالي سعة المقاعد 3.9 ٪ على الأسبوع السابق عليه، و42.8 ٪ عن الأسبوع نفسه في 2019.

وتتجاوز القدرة العالمية هذا الأسبوع حاجز ستين مليون مقعد إلى 62.1 مليوناً، وإذا تحققت كل السعة المخططة، نتجه نحو أفضل أسبوع في أكثر من 12 شهراً، وهي نقطة إيجابية لاستكمال الموسم الصيفي الجديد للاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، على الرغم من أن الطلب هو بالطبع القياس الأكثر أهمية.

تفاؤل

ورغم أن الوقت لا يزال مبكراً للغاية، لكن يبدو أن شركات الطيران لا تزال متفائلة بشكل عام بموسم الصيف، إذ تتجه السعة صعوداً في كل شهر من الربعين المقبلين.

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