16 ملياراً مكاسب الأسهم بدعم مشتريات المؤسسات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي في ختام جلسة أمس، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يناهز 16 مليار درهم وسط عمليات شرائية للمؤسسات، مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات منذ الإعلان عن إنتاج لقاح ضد كورونا محلياً، لينجح سوق أبوظبي في الاقتراب من حاجز 6 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ 16 عاماً. وصعد سوق دبي 0.23% إلى 2558.5 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والخدمات والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 1.49% عند 5910.65 نقاط باقياً عند أعلى مستوياته منذ يونيو 2005 بدعم مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.16 مليار درهم ومنها مليار درهم في أبوظبي و159.7 مليوناً في دبي، وجرى تداول 270.6 مليون سهم، موزعة بواقع 173.36 مليوناً في أبوظبي و97.3 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 6039 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.83% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 1.77% فيما استقر «دبي الإسلامي»، ونزل قطاع العقار 0.53% مدفوعاً بهبوط «إعمار للتطوير» 1.53% و«إعمار مولز» 0.58% و«ديار» 3.26% و«داماك» 4.65% فيما ارتفع «إعمار العقارية» 0.56%. ونزل قطاع الاستثمار 0.02% على وقع تراجع «شعاع كابيتال» 0.6% فيما استقر «سوق دبي المالي» و«دبي للاستثمار»، ونزل قطاع النقل 0.63% بعد هبوط «العربية للطيران» 0.79% و«أرامكس» 0.51% و«الخليج للملاحة» 0.86%. تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 60.24 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 20.6 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 15.35 مليون درهم، وحقق «أملاك» أكبر ارتفاع بنسبة 4.45% فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.71%. ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 20.57 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 0.88% مع نمو «أبوظبي الأول» 1.25% و«أبوظبي التجاري» 0.97% و«أبوظبي الإسلامي» 0.41%، وزاد قطاع الاتصالات 2.86% مدفوعاً بارتفاع «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وارتفع قطاع العقار 1.77% بعد صعود «الدار» 1.88% فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 0.37%.

وارتفع قطاع الاستثمار 2.35% مع صعود «العالمية القابضة» 2.6% و«الواحة كابيتال» 0.81% فيما انخفض «إشراق» 2%، وزاد قطاع الطاقة 0.84% بعد ارتفاع «دانة غاز» 2.41% و«طاقة» 2.92% فيما انخفض «أدنوك للتوزيع» 0.22%.

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 250.7 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 231.5 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» 86.5 مليون درهم، وحقق «جلفار» أكبر ارتفاع بنسبة 13.99%، فيما كان «بنك رأس الخيمة الوطني» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.5%.

وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 115.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع.

المؤسسات

مالت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 48.26 مليون درهم، منها 6.7 ملايين في دبي و41.58 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 48.26 مليون درهم، موزعة بواقع 6.7 ملايين في دبي و41.58 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

* أعلنت شركة إعمار مولز عن تأجيل موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي إلى يوم 27 أبريل المقبل.

* أقر مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وحدد يوم 29 أبريل المقبل لعقد اجتماع الجمعية العمومية.

* يعقد مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة اجتماعاً، اليوم، لمناقشة النتائج المالية لعام 2020، وتحديد موعد الجمعية العمومية.

* وافقت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتأمينات العامة على توزيع أرباح نقدية، بنسبة 15% على المساهمين، الذين تظهر أسماؤهم في سجل الأسهم في تاريخ 8 أبريل 2021.

* وافق مجلس إدارة شركة الأسمنت الوطنية على القوائم المالية لعام 2020، ودعوة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة، وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

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