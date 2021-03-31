عمومية سيراميك رأس الخيمة تقر توزيع 74.5 مليوناً أرباحاً نقديةً

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

أقرت الجمعية العمومية لسيراميك رأس الخيمة، بجلستها أمس، برئاسة الشيخ خالد بن سعود القاسمي رئيس مجلس إدارة الشركة، توزيع 7.5 فلوس للسهم بقيمة 74.5 مليون درهم أرباحاً نقديةً، وشهدت الجمعية انتخاب 7 أعضاء جدد ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً للبند 4 من المادة 40 لدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

وأوضح عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي للمجموعة أن إجمالي إيرادات الشركة بلغ 2.35 مليار درهم، بتراجع 8.7% نتيجة انخفاض إيرادات الربع الثاني بسبب الإغلاقات المصاحبة لجائحة كورونا، وباستبعاد نتائج الربع الثاني، ارتفعت الإيرادات 1% لتبلغ 1.94 مليون درهم، وفي السعودية، ارتفعت الإيرادات 57.9% على أساس سنوي بسبب إدخال أحجام بلاط مختلفة والتركيز على مبيعات الجملة والتجزئة وأيضاً فرض رسوم مكافحة الإغراق.

عودة للتعافي

وأضاف: شهدت الأسواق تعافياً في الربع الثالث من 2020، ووصلت لمستويات ما قبل الجائحة في قطاعي البلاط والأدوات الصحية، ومع ذلك فقد استمر أداء مستلزمات المائدة بالتأثر نتيجة الموجة الثانية للجائحة وإغلاق قطاع الفنادق، إذ انخفض هامش الربح الإجمالي الكلي بواقع 120 نقطة أساس بنسبة 32.0% على أساس سنوي بسبب انخفاض الإيرادات وخسائر توقف المصنع أثناء عمليات الإغلاقات في الربع الثاني من 2020.

وكشف عبدالله مسعد، عن ارتفاع هامش الربح الإجمالي الكلي في الربع الرابع من 2020، بواقع 80 نقطة أساس سنوي بنسبة 34.4% مسجلاً 77 مليون درهم أرباحاً، بزيادة مبيعات الشركة 5% مقارنة بعام 2019، وارتفع 15% مقارنة بالربع الثالث لعام 2015 لافتاً إلى أن هامش الربح الإجمالي للبلاط سجل أعلى مستوى له بنسبة 34.8%، ويعكس الارتفاع في هوامش الربح الإجمالية تحسن الكفاءات والعمليات الانسيابية، ما يجعل الشركة في وضع قوي لمواصلة التعافي من تأثير كورونا.

تقييم

أعادت سيراميك رأس الخيمة تقييم أصولها من الأراضي ما أدى إلى خسارة انخفاض بقيمة 213.2 مليون درهم كما سجلت مخصصات بقيمة 23.1 مليون درهم في ما يتعلق بأحد أصولها الفندقية، نتيجة لركود قطاع العقارات وتماشياً مع السياسة المحاسبية للشركة لتقييم انخفاض القيمة الدفترية للعقارات الاستثمارية سنوياً.

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