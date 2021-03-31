«بُنى» تعلن خططها لإطلاق خدمة المدفوعات الفورية والتمويل التجاري

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت منصة «بُنى» للمدفوعات عبر الحدود، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي، عن خططها لإطلاق خدمة المدفوعات الفورية إضافة إلى حلول للتمويل التجاري وخدمات تسوية سداد الأوراق المالية ومعالجة تعاملات أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع حيث تعزز القائمة المتنامية من الحلول المبتكرة الخدمات الحالية التي تقدمها «بُنى» والتي تشمل المدفوعات المتعددة العُملات العابرة للحدود بين المصارف والمدفوعات التجارية والحوالات الاستهلاكية.

وأعلن مهدي مانع، الرئيس التنفيذي لـ «بُنى» عن هذه التطورات خلال لقاء افتراضي ضمن الجلسات المتخصصة التابعة لمؤتمر «سايبوس»، الحدث السنوي الذي تنظمه «سويفت» مشدداً على الأثر الإيجابي لنظام المدفوعات العابرة للحدود على المصارف المشاركة في المنطقة العربية وخارجها، كما تحدث عن القيمة المضافة التي تقدمها «بُنى» إلى قطاع المدفوعات المالية لناحية تحسين سرعة وكفاءة وشفافية تدفق المدفوعات العابرة للحدود بالعملات الإقليمية والعُملات الدولية الأبــــــــرز.

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