تعاون بين صندوق خليفة والاتحاد لائتمان الصادرات لدعم الشركات الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع مذكرة تفاهم مع الاتحاد لائتمان الصادرات، من شأنها أن تدعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في دخول سوق الصادرات، وتعزز تنافسيتها في الأسواق الدولية.

وتهدف المذكرة التي وقعتها موزة عبيد الناصري، الرئيسة التنفيذية بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في صندوق خليفة، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية تجاه التنويع الاقتصادي غير النفطي، ومن شأنها أن تفيد هذه الشركات، ذلك أن الاتحاد لائتمان الصادرات ستتيح لها الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول ائتمان الصادرات والتمويل والمنتجات التأمينية المبتكرة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ مبادرات نوعية تسهم في تعزيز الصادرات الإماراتية، وسيتم تحديد عدد أعضاء اللجنة وتشكيل هيكلها، ووسائل تمويلها، ومواعيد اجتماعات أعضائها وإجراءات اتخاذ القرار، بشكل مشترك من قبل صندوق خليفة والاتحاد لائتمان الصادرات. وقالت موزة عبيد الناصري:» يشترك صندوق خليفة والاتحاد لائتمان الصادرات برؤيتهما المتمثلة في زيادة التنوع الاقتصادي غير النفطي بدولة الإمارات، وإننا على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في دعم عمليات الشركات المسجلة في الصندوق، وبالتالي تعزيز نمو الاقتصاد الوطني«.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات:» الشراكة الاستراتيجية تعزز تنافسية الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة على الصعيد العالمي. إن الاتحاد لائتمان الصادرات وصندوق خليفة ملتزمان بتقديم أقصى درجات الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتعزيز نمو أعمالها".

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