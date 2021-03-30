«أرادَ» تبدأ تسليم 255 منزلاً في مشروع «الجادة» بقلب الشارقة الجديد

المصدر: الشارقة – البيان

أعلنت شركة التطوير العقاري «أرادَ» عن إكمال دفعة جديدة من وحداتها السكنية في مجمّعاتها بالجادة - مشروع الشركة العملاق، والذي تبلغ قيمة مبيعاته الإجمالية 24 مليار درهم في قلب الشارقة الجديد - حيث بدأت عمليات التسليم في أول أربعة مبانٍ من شقق أريج، والبالغ إجمالي عددها 255 وحدة سكنية، وذلك ضمن خطة التسليم النشطة التي وضعتها أرادَ لعام 2021.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة أرادَ: «نستعد الآن للترحيب بباقة من المالكين الجُدد في الجادة وعددهم 465 مالكاً، وذلك بعد أن انتهينا من تشييد سبعة مجمّعات شقق خلال الربع الأول من هذا العام.. موجهاً شكره لجميع من وضعوا ثقتهم في شركة أرادَ.. ونرحّب بهم في منازلهم الجديدة في أحد أكثر الوجهات العصرية حيوية ونشاطاً في إمارة الشارقة».

من جانب آخر بدأ تسجيل الطلاب فعلياً في مدرسة سابيس الدولية - الجادة (SIS-Aljada) للعام الدراسي المقبل، وهي واحدة من ثلاث مدارس سيحتضنها المشروع، حيث سيتم افتتاحها للعام الأكاديمي 2021-2022 في سبتمبر المقبل.

ويأتي الإعلان عن الدفعة الجديدة من عمليات التسليم بعد الانتهاء من أبنية شقق ريحان الثلاثة، وهي أول باقة من المنازل التي تم إكمالها في الجادة، وذلك في شهر يناير من هذا العام، وستواصل الشركة عمليات التسليم على مدى الأشهر القليلة المقبلة، بما في ذلك ثلاثة أبنية أخرى من شقق أريج ومجمّعات مِسك الأربعة الفاخرة إضافة إلى الفلل والمنازل البالغ عددها 101 منزل في مجتمع سراب.

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