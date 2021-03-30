شراكة بين «شراع» و«استثمر في الشارقة» لاستقطاب الشركات الناشئة

المصدر: الشارقة - البيان

وقع مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، يوم أمس (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم تضمنت اعتماد «استثمر في الشارقة» شريكاً استراتيجياً لمركز «شراع»، بهدف تعزيز جهودهما عبر آليات عمل مشتركة لاستقطاب الشركات الناشئة وتحفيز نموها بما يرسخ مكانة إمارة الشارقة كبيئة داعمة للابتكار ورواد الأعمال في المنطقة.

وأبرم مذكرة التفاهم كل من نجلاء المدفع، مدير مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب «استثمر في الشارقة» في مقر مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد) بالقصباء.

خدمات مخفضة

ويلتزم مكتب «استثمر في الشارقة»، بموجب مذكرة التفاهم، بدعم منظومة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة من خلال تسهيل تواصل المستثمرين مع الشركات الناشئة، وإتاحة الفرص أمامهم لبناء علاقات تعاون بناءة، وذلك عبر منصة شراع الإلكترونية، كما سيقدم المكتب لأعضاء مركز «شراع» فرصة الاستفادة من الخدمات المخفضة التي يوفرها مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد) إلى جانب مزايا بطاقة رواد الأعمال.

وتتضمن بنود المذكرة، انضمام مركز «شراع» إلى وفود مكتب «استثمر في الشارقة» في مختلف المعارض والجولات الترويجية والجلسات النقاشية والاجتماعات وغيرها من الفعاليات الاقتصادية، بهدف حشد الجهود المشتركة للتعريف بالبيئة الصديقة للأعمال في الشارقة، وإيجاد سبل فاعلة لاستقطاب المزيد من الشركات التقنية الناشئة إلى البيئة الاستثمارية المزدهرة في الإمارة.

كما تنص المذكرة على وضع مركز «شراع» اسم الشريك الاستراتيجي مكتب «استثمر في الشارقة» في مختلف مساحات العلامات التجارية لديه بما في ذلك على موقعه الإلكتروني والكتيّبات والمنشورات التسويقية.

تنمية المشاريع

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «تأتي الشراكة مع مكتب «استثمر في الشارقة» في إطار التزام مركز «شراع» بالتعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الاقتصادية في الإمارة لتحقيق أهدافه في العمل على الارتقاء بمنظومة ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا، من خلال دعم مؤسّسي الشركات لتطوير أفكارهم، وتجهيزهم للانطلاق نحو عالم الاستثمارات، حيث حقق مركز «شراع» خلال السنوات الخمس الماضية إنجازات مختلفة من أهمها تخريج أكثر من 100 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا والابتكار لتسهم في تعزيز نمو اقتصاد الإمارة».

وأضافت: «يسرّنا أن يكون المكتب شريكاً استراتيجياً لـ «شراع»، حيث تتيح الاتفاقية للشركات الناشئة الاستفادة من الشبكة الواسعة لمكتب «استثمر في الشارقة» من المستثمرين المحليين والإقليميين، إلى جانب الخدمات التي يقدمها المكتب لمجتمع المستثمرين، وربطهم مباشرة بمركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد) الذي يوفر خدمات نوعية ومتكاملة ضمن نافذة واحدة، ونتطلع للعمل معاً نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة في تعزيز مكانة إمارة الشارقة كمركز رائد وحيوي للشركات الناشئة الابتكارية، وترسيخ دورها في دفع عجلة التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة في دولة الإمارات».

وجهة رائدة

وأكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) أن الشراكة الاستراتيجية مع مركز «شراع» تستهدف تعزيز جهود إمارة الشارقة لبناء منظومة متكاملة وعالمية المستوى لرواد الأعمال، مشيراً إلى أنه بفضل هذه الجهود حلت الإمارة في المرتبة الأولى عالمياً ضمن قائمة البيئات الأعلى نمواً لمرحلة تفعيل الأعمال بحسب التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة لعام 2019.

وأضاف المشرخ أن الاتفاقية تأتي في إطار التزامنا بتعزيز مكانة الشارقة كوجهة استثمارية رائدة، ونتطلع لأن يكون التعاون مع «شراع» علامة فارقة في مسيرة إمارة الشارقة نحو ترسيخ مكانتها كبيئة صديقة للشركات الناشئة ومحفزة لنمو هذا القطاع، وسنعمل على تحويل هذه الشراكة إلى فرص استثمارية واعدة لرواد الأعمال.

يشار إلى أن مركز «شراع» نجح منذ تأسيسه في بناء مجتمع يضم أكثر من 7.000 رائد أعمال، إلى جانب تفعيل أكثر من 300 فكرة تجارية من خلال «مختبر الأفكار»، وتخريج أكثر من 70 مشروعاً ناشئاً عبر برامجه المختلفة. علاوةً على ذلك، تمكنت المشاريع الناشئة التي دعمها «شراع» من تحقيق عائدات تتجاوز 231 مليون درهم (63 مليون دولار)، وبلغ حجم الاستثمارات التي استقطبتها تلك المشاريع 320 مليون درهم (87 مليون دولار)، كما أسهمت في إيجاد 1.300 فرصة عمل جديدة.

وشهدت الشارقة في 2020 إنشاء 24 مشروعاً استثمارياً جديداً بقيمة 808.6 ملايين درهم (220 مليون دولار) وفرت 1117 فرصة عمل جديدة، وفقاً لأحدث تقارير مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة).

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