حملة للتوعية بمخاطر التداول الوهمي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية حملة بعنوان «التداول الوهمي» بالشراكة مع هيئة الأوراق المالية والسلع، لتوعية الجمهور بممارسات احتيال شركات التداول عبر الانترنت وتأتي تجاوباً مع ما تلقته هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عبر قنوات التواصل وغيرها من استفسارات حول موضوع التداول عبر الإنترنت وتهدف أنشطة ومبادرات الحملة إلى تسليط الضوء على أساليب التداول السليم عبر الإنترنت والطرق المشروعة والقانونية لهذا العمل وجهات التداول المرخصة في الدولة.

خدمة المجتمع

وقال المهندس محمد الزرعوني المدير التنفيذي لإدارة السياسات والبرامج في الهيئة إن التوعية بمثل هذه المخاطر يندرج في صميم جهود الاتصال في عالم اليوم، ونحن نعمل وفق أهداف استراتيجية تتضمن خدمة المجتمع بشتى الوسائل والأساليب موضحاً أن الحملة تأتي في سياق المسؤولية المجتمعية للهيئة كما تأتي في سياق دورها كجهة مسؤولة عن تعزيز أسلوب الحياة الرقمي. وتعد حملة التوعية بمخاطر «التداول الوهمي» استمراراً لحملات عديدة قمنا بها لتعزيز الوعي بالمخاطر والجوانب القانونية المتعلقة بكثير من السلوكيات التي تمس الحياة اليومية لمختلف شرائح المجتمع في تعاملهم مع الأدوات الرقمية أو المواقع الإلكترونية وغيرها.

وأضاف المهندس محمد الزرعوني: «لوحظ مؤخراً تزايد وانتشار التداول على الإنترنت، ومن منطلق مسؤولية الهيئة عن قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية والخدمات الذكية فقد قمنا بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع لتسليط الضوء على أساليب التداول السليم عبر الشبكة المعلوماتية، وكيفية تجنب الوقوع في شباك المتصيدين والمحتالين في هذا العالم الشاسع».

الإعلانات الوهمية

وتركز هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية خلال فعاليات وأنشطة الحملة على إرشاد المستثمرين بكيفية التعامل مع الإعلانات الوهمية والحملات المضللة التي ترد إليهم عبر الإنترنت عموماً وقنوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، مبيّنة مجموعة من الإجراءات الضرورية مثل التحقق من بيانات الترخيص والاعتماد لدى المروج والتأكد من بلد التأسيس التي ينتمي إليها المروج والاطلاع على نشرة الاستثمارات ونشرة الاكتتاب الخاصة بالاستثمارات المعروضة.

كما تتضمن الحملة نشر إرشادات عامة للوقاية من عمليات النصب والاحتيال في الاستثمارات مثل التحقق من بيانات الاعتماد والترخيص وعدم الانجرار خلف تحقيق الثراء السريع أو العوائد الوهمية والتشكيك في الاستثمارات التي تضمن نسبة مرتفعة جداً من العوائد أو الأرباح.

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