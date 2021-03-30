فعاليات معرض المطارات تنطلق في دبي 24 مايو

المصدر: دبي - البيان

تنطلق الدورة العشرون لمعرض المطارات في الفترة بين 24 إلى 26 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيشهد معرض المطارات 2021 الذي يتم تنظيمه تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، قدوم كبار صانعي القرار في كبرى مطارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا إلى دبي بحثاً عن منتجات وخدمات جديدة لمنشآتهم. ومن المقرر أن يقام معرض 2021 على مساحة 11 ألف متر مربع من مساحة العرض مع توقع عارضين ومشاركين من أكثر من 50 دولة، وهو يعد المنصة البينية للأعمال الأبرز من نوعها على صعيد صناعة المطارات في العالم وفقاً لشركة ريد الشرق الأوسط للمعارض الجهة المنظمة.

وقال المنظمون إن صناعة المطارات تمتلك بعد عام من الضغوط والتحديات والتغييرات غير المسبوقة شعوراً متجدداً من التفاؤل مع دخولها العام 2021 في ظل ازدياد الحركة تدريجياً جراء تأسيس عدد أكبر من ممرات السفر بين المسارات المهمة.

وفي حين أخذت المطارات بإعداد العدة وإعادة تهيئة نفسها لمواجهة تدفق المسافرين بعد الوباء فقد بدأت في البحث بشكل متزايد عن أحدث الحلول والتقنيات لضمان سفر أكثر أماناً حتى العام 2025 وبعده.

وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» تحسناً بنسبة 50 بالمائه في المردود العالمي للمسافر الكيلومتري مع توقع نمو عدد المسافرين إلى 2.8 مليار بافتتاح الحدود بحلول منتصف العام 2021 أي بزيادة مليار مسافر مقارنة بالعام 2020.

وقالت إياتا التي تمثل 290 شركة طيران أو 82 بالمائة من إجمالي الحركة الجوية العالمية إن الناس لم يفقدوا رغبتهم في السفر وأن السفر عاد إلى حالته شبه الطبيعية في الأماكن التي تم فيها إزالة الحواجز. وكان من المتوقع في وقت سابق أن تتعامل مطارات الخليج العربي مع 450 مليون مسافر سنوياً بمجرد عودة السفر إلى مستوياته السابقة في العام 2019.

وسيحظى المعرض بمنتدى قادة المطارات العالمية ومنتدى مراقبة الحركة الجوية اللذين يقامان للعام السادس والثالث على الترتيب فيما تم إضافة مؤتمرين جديدين أيضاً إلى منتدى قادة المطارات العالمية هما مؤتمر تجربة المسافرين في المطارات ومؤتمر التحول الرقمي للمطارات.

وقال إبراهيم أهلي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية المشغل الوحيد لخدمات الحركة الجوية في مطار دبي الدولي، نعمل على تبني وتنفيذ مشاريع استراتيجية ومستقبلية خاصة بقطاع الطيران من شأنها أن تعزز استمرارية التعامل مع الحركة الجوية بكفاءة حتى في خضم الأوقات الصعبة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، كما نعمل على تعزيز كفاءة العمليات وترقية النظم من أجل سلامة وأمن حركة الطائرات استعداداً لعودة الزخم المتوقع لحركة الرحلات الجوية في الأشهر المقبلة.

وقال دانيال قريشي مدير مجموعة المعارض في شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض، إن المطارات ستشهد على المستوى العالمي استثمارات وترقيات كبيرة بهدف تنفيذ المبادرات الجديدة التي أوصت بها إياتا ومجلس المطارات العالمي على صعيد الصحة والسلامة واعتماد التكنولوجيا.

يذكر أنه من المتوقع أن تصل قيمة السوق العالمية لتشييد المطارات إلى 1.4 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2025 مدفوعة بتركيز حكومي متزايد على بناء البنية التحتية للنمو الاقتصادي والتطور المجتمعي.

ووفقاً لدراسة قامت بها إياتا فإنه من المتوقع أن يتم إنفاق أكثر من 1.2 تريليون دولار أمريكي على تطوير البنية التحتية للمطارات العالمية حتى العام 2030 في حين تشير دراسة أخرى إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة السوق العالمية للمطارات الذكية إلى 23 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2025.

وتقدر نسبة مشاريع البناء المتعلقة بالمطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفقاً لمركز استخبارات البناء بأكثر من 222 مليار دولار أمريكي منها أكثر من 93 مليار دولار أمريكي في مرحلة التنفيذ وفي منطقة الشرق الأوسط.

ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة فروست أند سوليفان فإن منطقة الشرق الأوسط تحتل المرتبة الرابعة بين ست مناطق على مستوى العالم لجهة إجمالي قيمة الاستثمارات وهي إلى حد بعيد أكبر سوق لمتوسط الإنفاق على كل مشروع مطار.

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