«آفاق الإسلامية للتمويل» تطلق باقة «السعادة» لموظفي «اقتصادية دبي»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «آفاق الإسلامية للتمويل»، باقة «السعادة» الجديدة، والتي تشمل برنامجاً جديداً وخدمات مالية جرى تخصيصها لموظفي «دائرة التنمية الاقتصادية بدبي» حصراً، بحيث توفّر لهم أسعاراً وحزماً خاصة بمنتجات التجزئة من «آفاق»، بموجب أحكام الشريعة الإسلامية.

ويأتي إطلاق باقة «السعادة» في مواكبة استعداد العالم عموماً، ودولة الإمارات خصوصاً، للاحتفال بمناسبة «يوم السعادة العالمي» الذي حدّدته هيئة الأمم المتحدة، علماً أن الإمارات أولت منذ البدء أهمية كبرى لتحقيق سعادة الجميع، من مواطنين ومقيمين وزائرين في جميع الظروف، وجعلت من هذه المسألة ضمن أولوياتها، من خلال توفيرها بيئة مستقرة لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها، وعملها على توفير الأمن والأمان وسبل العيش الكريم لهم، واتخاذها الإجراءات والتدابير الاستباقية الكفيلة بتحصين وسلامة المجتمع وصحة الأفراد، تعزيزاً لسعادتهم.

حزم خاصة

وقال راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «آفاق الإسلامية للتمويل»: «منذ تأسيس دولة الإمارات، حرص القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، على اتباع نهج إسعاد شعبه بمختلف الجوانب».

وأضاف: في إطار مشاركتنا بإحياء يوم السعادة العالمي لهذا العام، وخصوصاً في الظروف التي عاشها الناس في أنحاء العالم، ارتأينا أن نطلق باقة «السعادة» الجديدة ونخصّ بها موظفي «دائرة التنمية الاقتصادية بدبي»، ليستفيدوا من مجموعة تقديمات وحزم خاصة بمنتجات التجزئة من «آفاق»، بما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتشمل هذه التقديمات بطاقات الائتمان، والقروض الشخصية، وتمويل العقارات، وتمويل السيارات.

وأشاد القبيسي بالعلاقة الاستراتيجية والمتواصلة بين «آفاق الإسلامية للتمويل» و«دائرة التنمية الاقتصادية بدبي»، والتي تثمر مبادرات وبرامج وخدمات تصب في خدمة الموظفين وأفراد المجتمع، وتسهم في إسعادهم.

إسعاد الموظفين

وأثنت يسرى باقي مديرة إدارة التسويق والسعادة في «آفاق»، على إطلاق باقة «السعادة» الجديدة، وقالت: «إنها واحدة من المبادرات التي تجسد حرص «آفاق» على إسعاد الموظفين والمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين وفئات المجتمع، تأكيداً لالتزامنا بالمسؤولية المجتمعية، ومواكبةً منا لرؤية حكومة دولة الإمارات الحكيمة في تأمين كل ما من شأنه توفير الأمن والأمان والاستقرار والراحة والسعادة لكل مواطن وفرد مقيم على هذه الأرض الطيبة، أو زائر لها».

واعتبرت باقي أن مبادرة «آفاق» بإطلاق باقة «السعادة» بالشراكة الحصرية مع «دائرة التنمية الاقتصادية بدبي»، تسهم في نشر الشعور الإيجابي بين الموظفين، وترفع من مستوى الأداء المؤسسي، انطلاقاً من أن سعادتنا الحقيقية تكمن في المحافظة على مستوى سعادتنا المؤسسية.

وتصدّرت الإمارات دول العالم العربي في ترتيب مؤشر السعادة فيها، استناداً إلى تقرير السعادة العالمي للعام 2020، حيث احتلت المركز الأول عربياً على مؤشر السعادة، وهو ما حققته منذ العام 2015، وفق نتائج «تقرير مؤشر السعادة العالمي» الذي يصدر سنوياً عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، كما تشارك جميع هيئات الدولة ودوائرها الحكومية في الاحتفال بيوم السعادة العالمي، من خلال إطلاق مجموعة فعاليات ومبادرات ومفاجآت تهدف إلى نشر السعادة وزرع الابتسامة على وجوه الناس في البيت والعمل والمدرسة وفي كل بقعة على أرض الدولة.

وكانت «آفاق الإسلامية للتمويل» حصلت على المركز الأول في جائزة «أكثر أماكن العمل سعادة في القطاع الخاص» للعام 2018 على مستوى مؤسسات القطاع الخاص، كما فازت في العام 2019 بجوائز «أفضل برنامج لإشراك الموظفين»، و«أفضل برنامج للصحة العامة في مكان العمل» لثلاث سنوات على التوالي.

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