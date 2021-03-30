Tradeling تمكن ملاك المتاجر الصغيرة من تحقيق وفورات عند شراء بضائعهم بالجملة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة Tradeling، منصة التسوق الإلكتروني سريعة النمو والموجهة لمعاملات الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إضافة مستلزمات المتاجر إلى محفظتها مع إطلاق Tradeling Shops، الخدمة الجديدة الموجهة لتلبية احتياجات مجتمع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. وسيتمكن ملاك الشركات الصغيرة عبر هذه الخدمة من شراء بضائعهم بالجملة من المنصة وتحقيق وفورات كبيرة. وتستهدف هذه الخدمة متاجر البقالة والمتاجر الصغيرة ومتاجر السوبر ماركت والمقاهي والكافيتريات والمطاعم الصغيرة، وتعتزم توسيع تغطيتها لتلبي احتياجات مراكز الغسيل وتنظيف الملابس، وصالونات الجمال، والحلاقين ومختلف المتاجر الصغيرة الأخرى.

وتضمن خدمة Tradeling Shops توصيل المنتجات للمشترين في نفس اليوم أو في اليوم التالي، وتقدم محطة واحدة ومتكاملة لتأمين شتى احتياجات الشركات الصغيرة عبر منصة آمنة دعماً لمجتمع الأعمال المحلي ولمساعدة شركاته على تحويل عملياتها للشراء بالجملة نحو الفضاء الرقمي. وستضع خدمة Tradeling Shops آلاف المنتجات والموردين في متناول الشركات متناهية الصغر، وستمنحها خيارات دفع يسيرة من الدفع النقدي إلى البطاقات الائتمانية.

وستبدأ منصة شركة Tradeling تقديم خدمة Tradeling Shops الجديدة في دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين، وتعتزم توسيع نطاقها لتغطي أبوظبي والعين خلال العام الجاري، وسيتمكن ملاك الشركات الصغيرة من اغتنام عروض قيمة وحصرية وسيكون بمقدورهم الحصول على الدعم المصمم وفق احتياجاتهم الخاصة لشراء المنتجات.

حلول فعالة

وقال ماريوس سيافولا الرئيس التنفيذي لمنصة Tradeling: «في ضوء النجاح اللافت الذي حققته منصة Tradeling، قررنا إطلاق خدمة Tradeling Shops لتعزيز دعمنا للمجتمع المحلي، لاسيما الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. وتوجه منصتنا اهتمامها نحو توفير حلول فعالة لملاك الشركات في المنطقة بصرف النظر عن حجم شركاتهم. كما نحرص على تلبية شتى احتياجات الأسواق من خلال المعاملات التجارية بين الشركات لتفعيل نمو الأعمال وتمكين الشركات من مزاولة أعمالها وفق أرقى مستويات السهولة. لذلك جاءت خدمة Tradeling Shops الجديدة لتدعم ملاك الشركات الصغيرة وتمكنهم من تنويع منتجاتهم بسرعة وكفاءة وتعزيز تنافسية أعمالهم، بما يمهد طريقهم لتنمية تجارتهم وتحقيق تطلعات العملاء ورفدهم بالمنتجات التي يحتاجونها وإضفاء التنوع على عروضهم بسرعة غير مسبوقة».

صعوبات الإمدادات

وقالت كترينا بلوط، مدير خدمة Tradeling Shops: «أطلقنا خدمة Tradeling Shops لمعالجة نقاط الضعف التي يعاني منها كل من المشترين والباعة في المنطقة. وتواجه الشركات الصغيرة في الكثير من الأحيان صعوبات للحصول على الإمدادات، إذ تضطر للتعامل مع عدد كبير من الموردين في عملية مكلفة ومهدرة للوقت والجهد، حيث تضع عقبات في وجههم تتمثل في عجزهم عن إدارة وقت استلام البضائع من كل مورد. ومن جانب آخر، تواجه الموردين مجموعة من الصعوبات في التواصل مع ملاك الشركات الصغيرة وتلبية احتياجاتهم نظراً للتكاليف العالية التي ينطوي عليها التعامل مع الطلبات الصغيرة. لذلك فإن خدمة Tradeling Shops تعالج هاتين القضيتين بكفاءة عالية».

حلول استثنائية

وأضافت كاثرينا: «نلتزم بالكامل بدعم مجتمع الأعمال المحلي وتزويده بحلول استثنائية للأعمال من خلال تبسيط عملية شراء البضائع بالجملة كاملةً. وستتيح خدمة Tradeling Shops لملاك المتاجر شراء مخزونهم بسهولة عبر أي جهاز ومنحهم وصولاً يسيراً إلى خيارات واسعة لشراء المنتجات بالجملة بأسعار منافسة. ومن أبرز المزايا القيمة التي توفرها هذه الخدمة هي القدرة على توصيل الطلب في اليوم التالي، الأمر الذي يمكن العملاء من الحصول على المنتجات بوتيرة أسرع من أي مورد آخر. وسنعمل على تحسين هذه الخدمة في المستقبل لمنح عملائنا خدمة التوصيل في نفس اليوم».

وبدأت Tradeling Shops بالفعل بتقديم خدماتها لمجموعة واسعة من العملاء، وتخطط الشركة للوصول إلى آلاف المتاجر في دولة الإمارات مع نهاية العام الجاري، وإضافة المزيد من فئات المنتجات في إطار خطة توسع شاملة ومتكاملة.

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