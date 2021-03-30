«مالية عجمان» تنظم عدداً من الفعاليات وتطلق مسابقة «هيا نقرأ»

المصدر: عجمان- البيان

في إطار حرصها على ترسيخ القراءة كونها ثقافة عامة في المجتمع، نظمت دائرة المالية في عجمان عدداً من الفعاليات، تزامناً مع شهر القراءة تحت شعار «أسرتي تقرأ»، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الأسرة في دعم مسيرة القراءة، ومد جسور المعرفة على مستوى الدولة.

وتأتي مبادرات الدائرة بتعزيز فرص القراءة ونشر المعرفة في ظل سعيها إلى دعم جهود دولة الإمارات الرامية إلى بناء أجيال مثقفة، وحريصة على تطوير القدرات والمهارات بشكل مستمر. وقد عملت الدائرة على إشراك موظفي الدائرة وأسرهم في الفعاليات، التي شملت إعداد ونشر نشرات تثقيفية حول شهر القراءة وأهميته وأهدافه. كما نظمت الدائرة مسابقة تحت عنوان «هيا نقرأ» لإشراك أبناء الموظفين في اختيار قصص، ليقوم كل طفل بقراءتها وتسجيل تلك القراءة، وقد تم توزيع جوائز على الفائزين.

تعزيز المهارات

وقال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: «تولي دولة الإمارات القراءة اهتماماً كبيراً يتجلى في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016-2026. وإن الدور التثقيفي الكبير، الذي تلعبه القراءة يسهم في تعزيز مهارات الأطفال وتحفيزهم، وبالتالي بناء أجيال واعدة تعزز مكانة الدولة عاصمة للثقافة».

وأضاف: «انطلاقاً من أهمية ترسيخ عادات القراءة في المراحل المبكرة من الطفولة، وتماشياً مع شعار شهر القراءة لعام 2021 «أسرتي تقرأ»، حرصت دائرة المالية هذا العام على تنظيم فعاليات تركز على الأطفال وتغرس فيهم حب القراءة والتعلم المستمر. لذلك، فإننا نهدف إلى دعم جهود جميع المؤسسات الوطنية في ترسيخ ثقافة القراءة لدى الأطفال، وجعلها عادة مجتمعية دائمة، بما يتماشى مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة».

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