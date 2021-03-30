دبي الملاحية و«الاتحاد إسكو» توقعان اتفاقية لترشيد الطاقة 20%

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، الشركة المتخصصة في مجال خدمات الطاقة، والتابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن عقد اتفاقية لتأهيل المباني في مرافق مدينة دبي الملاحية التابعة لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات وذلك في إطار تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين في مجالات الاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة.

وتتضمن الاتفاقية تطبيق حلول التكييف والإنارة الحديثة والعزل الحراري في المرافق؛ إذ سيتم تركيب ثلاثة أنظمة تبريد لتعزيز أداء المبردات المركزية (Adiabatic Cooling system) مع وحدة تحكم مركزية، وتعديل منظومة التحكم في وحدات مبادلة الهواء من خلال تركيب صمامات ذكية واستبدال الصمامات الثلاثية بأخرى ثنائية، كما سيتم استبدال عدد من وحدات التكييف بأخرى حديثة موفرة للطاقة، وتحسين العزل الحراري لنحو 2,725 متراً مربعاً من المساحات الزجاجية. أما بخصوص حلول الإنارة، فسيتم استبدال 1,142 وحدة إنارة تقليدية بأخرى حديثة موفرة للطاقة.

من المتوقع أن يوفر المشروع ما مقداره 729,373 كيلوواطاً/ساعة بشكل سنوي، والذي يشكل 20% من إجمالي الاستهلاك الحالي للمرافق المستهدفة.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي المدير العام لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد إسكو، نأمل أن نواصل جهودنا في كفاءة استخدام الطاقة في دولة الإمارات، وفقاً لرؤية قيادتنا الحكيمة، وقد التزمنا دائماً استخدام التطبيقات والأنظمة المبتكرة لتحسين وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في المرافق بالمنطقة التجارية والصناعية في مدينة دبي الملاحية، ونحن على يقين تام من أن تبني الممارسات التي تتوافق مع رؤية حكومة دبي في برنامج المباني الخضراء، سوف يساعدنا على ترشيد الاستهلاك وتقليل النفقات. ويبرز اهتمامنا بالهدف الأسمى لدعم الاستدامة البيئية، وتعزيز مساهمتنا في أجندة الإمارات الخضراء 2030.

من جهته، قال فيصل الرئيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في الاتحاد إسكو: نفخر في الاتحاد إسكو بتقديم خدمات الطاقة المتنوعة لمرافق مدينة دبي الملاحية، إذ يقدم المشروع مجموعة من الحلول المتكاملة المتنوعة والمستدامة والتي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة، ونسعى في الاتحاد إسكو دوماً إلى تنفيذ العديد من مشاريع ترشيد الطاقة وتوسيع شريحة المستفيدين منها، ما يساهم في تحقيق أهداف برنامج استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد إسكو تُعنَى بتقديم خدمات ترشيد وتدقيق الطاقة وتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المباني ورفع كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية وما يتبعها من حلول المراقبة والتحكم الذكي، من خلال مراكز القياس والتحقق، فضلاً عن دورها التوعوي والإرشادي والتدريبي لشرائح وفئات المجتمع والعاملين كافة في هذا المجال من مقاولين واستشاريين ومتلقي الخدمة.

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