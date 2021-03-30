عمومية «البحيرة للتأمين» تقر توزيع 10% أرباحاً نقدية

المصدر: الشارقة - البيان

أقرت الجمعية العمومية لشركة «البحيرة الوطنية للتأمين» خلال اجتماعها أمس بالشارقة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال عن عام 2020 (تعادل 10 فلوس للسهم) وبقيمة إجمالية 25 مليون درهم.

وقال الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة الشركة: أن قطاع التأمين شهد تحديات عدة خلال العام الماضي في ظل تداعيات جائحة كورونا، لكن إستطاعت الشركة التعامل مع كافة المستجدات بحكمة وروية. لذلك حققت زيادة في أرباح دوائر التأمين بلغت نسبتها 28% مقارنة بعام 2019 وارتفع مجموع صافي الدخل إلى 24 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مقارنة بـ 22 مليون درهم للسنة السابقة بزيادة نسبتها 9% مع الأخذ بالإعتبار تراجع دخل العقار من الإيجارات وإنخفاض القيمة العادلة للعقار المملوك للشركة.

وأضاف أن الشركة نجحت في تخفيض إلتزاماتها المالية تجاه البنوك بمبلغ 124 مليون درهم عما كانت عليه في العام السابق مع الحفاظ على نسب السيولة النقدية المتمثلة بودائع لدى البنوك ممّا عزز الملاءة المالية للشركة.

ولفت الشيخ فيصل القاسمي إلى أن الشركة فازت بجائزئتين من هيئة التأمين لتميز الشركة في نسبة الإستثمار داخل الدولة والثانية بميدالية سعادة المتعاملين ما يؤكد حرص إدارة الشركة على تقديم خدمات تأمينية مميزة إلى كافة عملاء الشركة.

ووافقت الجمعية العمومية على تعيين شركة جرانت ثورنتون للقيام بأعمال التدقيق الخارجي للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021.

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